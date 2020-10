Journalist geschorst omdat hij masturbeerde tijdens Zoom-vergadering

Een Amerikaanse journalist, die al 25 jaar voor het tijdschrift The New Yorker werkt, is geschorst. Jeffrey Toobin kreeg de bons omdat hij eerder deze maand masturbeerde tijdens een vergadering via Zoom. De journalist zelf spreekt van een “gênante, domme fout”. Hij was ervan overtuigd dat de camera uitstond.



In een gesprek met Vice bracht Toobin een een verklaring naar buiten: “Ik dacht dat de camera uitstond. Ik bied mijn excuses aan, zowel aan mijn vrouw, familie, vrienden en collega’s. Ik dacht dat niemand mij kon zien. Volgens mij had ik het beeld uitgeschakeld.”



Toobin is een van de bekendste juridische media-analisten in de Verenigde Staten. Hij werkt naast The New Yorker ook voor CNN als analist. Volgens een woordvoerder van het tijdschrift is de journalist inderdaad geschorst, en is er een onderzoek naar de zaak ingesteld.



Ook bij CNN zal de journalist even niet aan het werk zijn. Daar heeft hij namelijk “vrij gevraagd omdat hij zich momenteel bezighoudt met een persoonlijke kwestie”. CNN laat in een verklaring weten dat Toobin inderdaad even niet te zien zal zijn bij de zender.



Tijdens de Zoom-vergadering waren niet alleen medewerkers van The New Yorker getuige van het voorval, ook personeelsleden van het lokale radiostation WNYC zagen het gebeuren. Minstens twee van de deelnemers aan de vergadering hebben zich bij Vice gemeld om over het incident te spreken.



Beide personen, die anoniem willen blijven, zeggen dat het onduidelijk is ‘hoeveel’ iedereen heeft gezien. Ze zagen allebei hoe Toobin zichzelf aan het bevredigen was. Hij richtte zelfs even de camera op zijn geslachtsdeel. Aan Vice vertellen de twee deelnemers van de vergadering dat het leek alsof Toobin met iemand anders aan het videobellen was.



Toobin zelf heeft geen details vrijgegeven over het voorval. In de Verenigde Staten is de journalist momenteel trending topic op Twitter, mede onder de hashtag #JeffreyToobinsDick en #ZoomDick. Sommige mensen maken er een grapje van, andere mensen verdedigen de journalist juist, of zeggen dat ze hem zouden gewaarschuwd hebben.

Reacties

23-10-2020 21:10:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.231

OTindex: 74.823

ook een manier om beroemd te worden..

23-10-2020 21:44:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.364

OTindex: 80.395

Hoe erg kan iemand voor l*l staan? Of zitten.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: