Uniek plaatje: uil lift mee met blushelikopter

Een blushelikopter die ingezet wordt om de vuurhaarden in Californië te bedwingen kreeg vorige week een onverwachte bezoeker aan boord: in volle vlucht kwam een uil via een raam het toestel binnengevlogen. De gevederde gast liftte eventjes mee en verdween al even plots als hij verschenen was.Piloot Dan Alpiner kon het unieke moment vastleggen op de gevoelige plaat. Op de foto kijkt de uil met indringende ogen in de lens.“Het is op zich al merkwaardig dat een uil een helikopter komt binnengevlogen”, aldus de werkgever van de piloot, charterbedrijf Sky Aviation, in een Facebookpost. “Dat het dier aan boord komt tijdens een vlucht is uniek. Het is een onverklaarbaar en magisch mirakel dat een uil aan boord blijft tijdens het blussen, en dan even plots verdwijnt als het gekomen was – veilig en onaangekondigd.”Alpiner verklaarde in eerste instantie bezorgd te zijn geweest dat de uil zou gaan rondvliegen in de cockpit en voor overlast zou zorgen. De vogel liftte echter doodkalm mee gedurende enkele minuten, alvorens het toestel via een raam weer te verlaten.