Astrologe die coronavirus voorspelde, onthult wat er in 2021 staat te gebeuren

Een bekende Britse astrologe heeft haar voorspellingen voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Zo verwacht ze onder meer dat Italië uit de EU zal stappen en plakt ze een datum op het einde van de klimaatcrisis.



Jessica Adams waarschuwde in februari 2019 voor een virus dat de wereld zou ‘ontwrichten’. De startdatum die ze in gedachten had, was 10 januari 2020. Niemand geloofde haar, maar de voorspelling zou uitkomen, want op die dag stierf de eerste mens aan het coronavirus en even later zou de coronacrisis over de hele wereld toeslaan. Toen ze haar aankondiging deed in 2019 verliet ze haar woonplaats Londen en verhuisde ze naar Tasmanië, waar ze op dit moment nog steeds woont met haar twee honden en een kip.



Nu blijkt dat ze gelijk had, deelt ze nog een aantal andere voorspellingen. Zo gelooft ze dat er geen werkend vaccin zal komen en dat we met het coronavirus zullen moeten leren leven.



Adams voorspelt tevens dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet van een leien dakje zullen gaan en mogelijk uitgesteld worden. Als er eenmaal een nieuwe president verkozen is, zal het volgens haar niet Donald Trump zijn.



Ook de Brexit komt aan bod in haar voorspellingen. Ze verwacht dat Boris Johnson de Brexit zal uitstellen. Volgens haar zal Italië in de loop van volgend jaar tevens uit de EU stappen. Wat het Brits koningshuis betreft, zal er niet meteen een verzoening komen tussen prins William en prins Harry, en Meghan Markle en prins Harry gaan investeren in duurzaam voedsel.



Goed nieuws komt er dan weer rond de klimaatcrisis. Volgens Adams zullen de klimaatproblemen opgelost zijn in 2026 en kan Greta Thunberg tegen dan weer een normaal leven leiden.



En misschien nog een lichtpuntje in de coronaduisternis? Adams voorspelt dat Kerstmis dit jaar onvergetelijk zal zijn. Op 21 december zou er ‘iets heel moois’ gebeuren…

Reacties

23-10-2020 14:19:54 CeeDee

Lid

WMRindex: 44

OTindex: 0

Bijna alle waarzeggers hebben zoveel vaag geformuleerde onzin over ons uitgestort dat er vast een paar ware tussen zitten. Als je alles gelooft wat een waarzegger zegt omdat er een voorspelling van die clown uitkwam, zul je nog veel onzin geloven.



Laatste edit 23-10-2020 14:23 Met waarzeggers werkt het net als met horoscopen: ook een kapotte klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aanBijna alle waarzeggers hebben zoveel vaag geformuleerde onzin over ons uitgestort dat er vast een paar ware tussen zitten. Als je alles gelooft wat een waarzegger zegt omdat er een voorspelling van die clown uitkwam, zul je nog veel onzin geloven.

23-10-2020 14:23:28 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.994

OTindex: 1.937

@CeeDee : Precies! Als je maar genoeg dingen roept, is er altijd kans dat er iets uitkomt.

23-10-2020 14:31:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.362

OTindex: 80.386

Ach ja, ieder jaar worden er weer dingen geroepen die nergens op slaan.

Wat zij beweert is iets dat eigenlijk wel logisch is en dat misschien zou kunnen gebeuren.

Nee, dan enkele tientallen jaren geleden.

Toen voorspelde iemand dat er een komeet tegen de maan aan zou botsen waardoor deze in tweeën zou breken.

Dat was nog eens spannend!

23-10-2020 14:38:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.264

OTindex: 25.644

Quote:

She claimed that the illness would leave him deaf and with a brain tumour (uit je link). @De Paus : Vooral het volgende is uitgekomen(uit je link).

23-10-2020 14:44:32 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.994

OTindex: 1.937



Beschadigd was het allemaal al. @Emmo : Van die tumor ben ik niet zeker.Beschadigd was het allemaal al.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: