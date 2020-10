Mama die online joggingbroek bestelde, ontdekt deze gênante ontwerpfout tijdens het passen!

Online kledij bestellen; ‘t kan al eens fout aflopen…Dat bevestigt de 32-jarige Roxanne Jones nu ook op TikTok. De dame bestelde een ‘leuke joggingbroek’ maar tijdens het passen, ontdekte ze een wel erg gênante ontwerpfout.“Je denkt waarschijnlijk dat dit gewoon een leuke joggingbroek is, maar dat is niet het geval”, opent ze in onderstaand filmpje. “Ik zal je even tonen waarom”, gaat ze verder.Roxanne toont een foto van de broek. En meteen valt op waarover de dame het heeft… “Dit heeft niks met mijn schaamstreek te maken! Dit is de naad van de broek”, laat ze weten.“Ik stuur de broek niet terug, ik kan ze gewoon niet buitenshuis dragen”, lezen we op Daily Star. Het bedrijf dat de broeken verkoopt, laat weten dat ze het ‘bijzondere voorval’ nu onderzoeken…