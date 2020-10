Vissers verbijsterd door cycloop albino haai-foetus met een oog

Deze cycloop albino haai-foetus werd naar verluidt uit de buik van een schemerhaai gehaald door een visser in de Golf van Californië eerder dit jaar.Toen de makers van de blog Pisces Fleet Sportfishing bovenstaande foto op hun website plaatsten, was er heel wat scepsis, maar volgens diverse haaienexperts kwam er geen Photoshop aan te pas: de foto is wel degelijk echt.Volgens Felipe Galvan Magana, haaienexpert van het Mexicaanse Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar, is de vondst extreem zeldzaam. “Voor zover ik weet, zijn er van zulke abnormaliteiten nog geen 50 meldingen gemaakt”, aldus Magana, die met andere wetenschappers de haaienfoetus onderzocht en er binnenkort een wetenschappelijk artikel aan zal wijden.Het is niet de eerste keer dat wetenschappers cycloop-haaien bestuderen, het zijn overigens wel altijd embryo’s. “Het feit dat er nog nooit een cycloop haai buiten de baarmoeder is gevonden, toont aan dat ze wellicht nauwelijks kunnen overleven”, zegt Jim Gelsleichter, bioloog aan de universiteit van North Florida aan National Geographic.