Doodskist 19-jarige jongen in beslag genomen, lijk achtergelaten op garagevloer van rouwende familieleden

Een rouwende financieel arme familie die de begrafenis van hun 19-jarige zoon niet kon betalen, werd geconfronteerd met een extreem pijnlijke situatie.



Terwijl hun kind thuis opgebaard was in een doodskist, vond de begrafenisondernemer het nodig om de kist op dat moment in beslag te nemen. Het levenloze lichaam van de tiener werd door de uitvaartondernemer respectloos gedumpt op de garagevloer, waar de wake plaatsvond.



De lege doodskist werd vervolgens meegenomen. De harteloze ondernemer had nog wel de beschaving om de bloemen en wierookkaarsen die in en om de kist waren, rondom het dode lichaam te leggen.



De begrafenis kon pas voortgang vinden nadat rouwenden via sociale media enkele financiële donaties hadden ontvangen.



Het incident vond plaats in de stad Tehuacan in de Mexicaanse staat Puebla. Het gemeentebestuur van de stad hielp ook door gratis een plek op een begraafplaats te bieden.



Mexicaanse media meldden zaterdag dat er een bedrag van omgerekend $ 150,- betaald moest worden aan de uitvaartverzorger. Toen het bedrijf de doodskist kwam opeisen, probeerde de arme familie nog een voorschot te geven van omgerekend $ 40,-. Het uitvaartbedrijf ging echter niet akkoord met dat bedrag.



De tiener stierf volgens artsen een natuurlijke dood.

Reacties

22-10-2020 12:28:28 Emmo









Een begrafenisondernemer die over lijken gaat?

22-10-2020 13:02:25 Mamsie









Onvergelijkelijk harteloos!

22-10-2020 14:07:46 Questyn









S Haast niet te geloven... En wat erg voor de familie die arm is, en dan ook dit nog eens moet verwerken.



Zou haast een actie opstarten om zo'n ondernemer te gaan boycotten.

22-10-2020 14:26:23 Madarian









Hoe harteloos het ook is, de begrafenisondernemer moet ook eten. Wij weten niet hoe het zit met de financiële situatie van de begrafenisondernemer. De manier waarop het gebeurt is niet goed. Is gepoogd een betalingsregeling proberen te treffen? Dit is niet altijd mogelijk. Genoeg personen hebben geen inkomen meer. Om een goed oordeel te kunnen vellen heb ik meer info nodig dan in dit artikel staan.

