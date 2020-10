Grensoverschrijdende grazers leiden tot juridisch geharrewar

ARK Natuurontwikkeling pleit voor een speciale status voor paarden en runderen die de Belgische grens oversteken in het Grensmaas-gebied. Volgens de organisatie is dat nodig om de grensoverschrijdende routes van de grazers van een wettelijk fundament te voorzien.



Gebeurt dit niet dan vreest ARK in de toekomst voor problemen waar geen juridische oplossing voor is.



Vaker oversteken

Volgens de organisatie zal het in de toekomst steeds vaker voorkomen dat grazers de Nederlands-Belgische grens overgaan door de lage waterstand van de Maas. De dieren zouden daardoor steeds makkelijker aan beide oevers van de Maas kunnen geraken.



Koeiengriep

"Het knelpunt zit 'm erin dat deze dieren in de wilde natuur leven, maar volgens de wet moeten voldoen aan regels van de landbouw. Maar daar trekken dieren zich natuurlijk weinig van aan'', zo weet Hettie Meertens van AKR Natuurontwikkeling. Een aparte juridische status is voor de grensoverschrijdende grazers daarom broodnodig volgens haar.



De motivatie hiervoor ligt bij het verschil tussen de Nederlandse en Belgische regelgeving. "Het zou kunnen dat grazers ziektes overbrengen naar kuddes over de grens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griep onder runderen. In het tegengaan van de verspreiding van dergelijke ziektes is de Nederlandse overheid een stuk milder dan de Belgische. Daarbij is het mogelijk dat Nederlandse grazers zich mengen in Belgische kuddes en vice versa. Dan is het niet meer duidelijk wie de eigenaar is."



Grensoverschrijdende status

Meertens pleit daarom voor een grensoverschrijdende status voor de circa 150 grazers die in het gebied rondom de Grensmaas leven. "Je kunt namelijk geen afrastering maken in de Maas. Het is al één groot natuurgebied, een aparte status voor de dieren is daarom nodig."



Regeltjes

Volgens Meertens is het niet denkbaar dat de internationale uitstapjes van grazers gedoogd worden, regels zijn noodzakelijk. "Europa schrijft voor dat de activiteiten van wilde paarden en runderen wettelijk moeten worden vastgelegd. Als er zich een situatie voordoet waar de regels niet op toegepast kunnen worden, is het belangrijk dat de regels veranderd worden."

Reacties

22-10-2020 10:36:51 Mamsie

Oudgediende



Leuk, met een charmante pasfoto er in. Waarom niet een paspoort voor ieder dier, in een tasje om de nek gehangen?Leuk, met een charmante pasfoto er in.

22-10-2020 10:37:05 Emmo

Stamgast



Voor



Quote:

"Het knelpunt zit 'm erin dat deze dieren in de wilde natuur leven, maar volgens de wet moeten voldoen aan regels van de landbouw..........Dan is het niet meer duidelijk wie de eigenaar is." Als die beesten moeten voldoen aan de regels voor de landbouw, dan hebben ze een oormerk. Dan weet je gelijk wie de eigenaar is.



Laatste edit 22-10-2020 10:39 Ik wist niet dat wilde dieren ook al douaneplichtig waren en een visum nodig hadden.Voor vogels schijnt dat niet zo te zijn.Als die beesten moeten voldoen aan de regels voor de landbouw, dan hebben ze een oormerk. Dan weet je gelijk wie de eigenaar is.

22-10-2020 10:52:14 venzje

Oudgediende



: En ik maar denken dat dat lied van het Klein Orkest is en door Harrie Jekkers werd geschreven. Je bent ambtenaar en je zoekt iets onzinnigs om je druk over te maken... @Emmo : En ik maar denken dat dat lied van het Klein Orkest is en door Harrie Jekkers werd geschreven.

22-10-2020 11:04:49 Ronin

Senior lid

Sinds wanneer hebben wilde dieren dan een eigenaar? Ik stel voor dat we dat dan ook doen voor de wilde duiven! Stel je voor dat die Belgische wilde duiven ziektes verspreiden op Nederlandse grondgebied of vice versa. Dus voor die circa 150 wilde grazers gaan we ook regels verzinnen? Want anders is het niet duidelijk wie de eigenaar is.Sinds wanneer hebben wilde dieren dan een eigenaar? Ik stel voor dat we dat dan ook doen voor de wilde duiven! Stel je voor dat die Belgische wilde duiven ziektes verspreiden op Nederlandse grondgebied of vice versa.

22-10-2020 11:38:40 venzje

Oudgediende



Straks krijgen we nog problemen met allerlei andere landen door grieperige grutto's en kuchende kieviten.

