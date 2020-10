De eerste teckelwinkel van Nederland opent binnenkort in Deventer

Teckelliefhebbers kunnen hun hart ophalen. In Deventer opent in november namelijk de eerste teckelwinkel van Nederland. In de winkel zijn alleen maar spullen te krijgen voor teckels en hun baasjes: van teckeljassen tot sieraden.De liefde voor teckels zat er bij Carlijn Landeweer en haar man Rob al vroeg in. "We wilden altijd al een teckel", vertelt Carlijn aan EditieNL. "Mijn moeder ook, dus hebben we haar een paar jaar geleden een teckel cadeau gegeven." Bij het zien van het nestje puppy's zwichtte Carlijn en drie dagen later hadden zij en haar man ook een teckel: Beer."Toen hij een puppy was, merkten we al dat hij het best vaak koud had", vertelt Carlijn. "We dachten eerst dat een hond het niet koud kon krijgen en ook geen kleding nodig had, maar de dierenarts zei ons dat het wel degelijk kan omdat teckels laag bij de grond zijn."Ze vonden een leuk jasje om Beer aan te trekken. Als mensen ze op straat tegenkwamen, wilden ze van Carlijn weten waar ze dat jasje had gekocht. "Zo is het idee geboren om onze webshop Hashteckel te beginnen!"De webshop bestaat nu zo'n twee jaar en loopt volgens Carlijn als een trein. Het assortiment is puur op teckels gericht. "We hebben kleding in verschillende soorten, speciale manden, maar ook gezondheidsproducten. En allerlei soorten sieraden, sokken en designspullen voor de baasjes." Veel van de producten, zoals de speciale teckelslaapzakken, worden zelf gemaakt.Omdat steeds vaker de vraag binnenkwam of mensen met hun hondje de teckelkleding ook in een winkel even konden passen, besloten de eigenaren om een pop-up store te openen. "We zagen een mooi pand hier in Deventer dat ons wel geschikt leek en zo is het balletje gaan rollen", zegt Carlijn. "Deventer is ook echt een teckelstad, er zijn hier veel teckels."Op 1 november opent hun pop-up store in de Smedenstraat in Deventer. De winkel blijft twee maanden open. "Zover wij weten is het de eerste teckelwinkel van Nederland. We zijn druk bezig met inkopen doen. Naast de kleding krijgen we bijvoorbeeld ook teckelkerstballen."Teckels zijn volgens Carlijn ontzettend populair, waardoor er volgens haar veel vraag is naar de teckelspullen. "Er is een grote teckelgroep in Nederland", zegt ze. "Het is een heel speciaal ras, ze zijn ooit gefokt voor de dassenjacht. Het zijn dan ook echt speurders. Als Beer iets ruikt dan gaat-ie er gewoon vandoor. Hij is super eigenwijs. Mensen vinden het grappige honden."De onderneemster hoopt dat de fysieke winkel net zo goed aanslaat als de webshop. "Het is wel echt een droom om uiteindelijk een vaste winkel te worden, maar het hangt er vanaf wat mensen hiervan gaan vinden."