New York verbiedt bruiloft met meer dan 10.000 gasten

New York heeft een streep gezet door de plannen voor een bruiloft die maandag zou plaatsvinden. Voor de bruiloft waren meer dan 10.000 gasten uitgenodigd.



De orthodox-joodse bruiloft zou plaatsvinden in Williamsburg in Brooklyn. In New York zijn sociale bijeenkomsten van maximaal 50 mensen toegestaan. Voor religieuze evenementen in een kerk of tempel is de limiet 33 procent van de capaciteit van het gebouw.



Gouverneur Andrew Cuomo maakte tijdens een persconferentie bekend dat de bruiloft is verboden. "Je kunt trouwen", zei hij. "Maar je kunt gewoon geen duizenden mensen op je bruiloft ontvangen." Volgens Cuomo is dat ook niet nodig: "Aan het eind van de dag heb je hetzelfde resultaat. En het is nog goedkoper ook!"



In New York zijn sinds het voorjaar meer dan 23.800 mensen overleden aan covid-19. De stad slaagde er door een lockdown in het aantal besmettingen in te dammen, maar sinds een paar weken loopt het weer op, vooral in districten waar veel orthodoxe joden wonen. Vorige week werden daarom weer strengere maatregelen afgekondigd, waaronder het sluiten van de scholen en niet-essentiële bedrijven.

Reacties

19-10-2020 22:04:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.199

OTindex: 74.739

10.000 gasten! Hoe krijgen ze het voor elkaar. Dat is een hele stad.

19-10-2020 22:32:19 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 179

OTindex: 0

@allone het moeten ook wel welvaarende mensen zijn, als je 50 euro per persoon rekent is dat een half miljoen

19-10-2020 23:27:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.177

OTindex: 25.558

@Zeeuw : Mwah, als iedereen een flesje meebrengt, dan kun je aardig zat worden.

19-10-2020 23:54:04 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.959

OTindex: 1.894



Paar duizend misschien als ik echt iedereen waar ik weleens mee gesproken heb meetel maar die zou ik echt niet allemaal op mijn feestje willen zien.

Ik zou de meeste ook niet herkennen.



: En als je bij alle mensen een bezoekje terug moet brengen, ben je voorlopig wel onder de pannen. Laatste edit 19-10-2020 23:55 Ik geloof nooit dat ik 10000 mensen ken.Paar duizend misschien als ik echt iedereen waar ik weleens mee gesproken heb meetel maar die zou ik echt niet allemaal op mijn feestje willen zien.Ik zou de meeste ook niet herkennen. @Emmo : En als je bij alle mensen een bezoekje terug moet brengen, ben je voorlopig wel onder de pannen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: