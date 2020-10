Smoesjesman opgepakt na heterdaad in Malden

BERG EN DAL - De politie heeft een 36-jarige man uit de gemeente Berg en Dal opgepakt die beter bekend staat als de 'smoesjesman'. Hij troggelt mensen in onze provincie geld af door een zielig verhaal af te steken. Hij zou zich bijvoorbeeld hebben buitengesloten of zonder benzine staan.

De man sloeg sinds eind vorig jaar onder meer toe in Nijmegen, Arnhem en Beuningen. De politie waarschuwde al vaker voor de bedrieger en hield hem ook al meer dan eens aan. Maar telkens kon hij met een dagvaarding op zak vertrekken.



Achtervolgd door politie

Begin deze maand kreeg de politie uit Beuningen, Ewijk en Wijchen weer meldingen over de smoesjesman. De politie besloot daarom op 8 oktober de verdachte vanuit zijn woning te volgen. Toen hij weer met een zielig verhaal aanklopte bij iemand in Malden, werd hij gearresteerd.



De verdachte is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man de komende weken vast blijft zitten. “In de tussentijd wordt gekeken wat een passende maatregel is, zodat hij stopt met mensen geld uit de zak te kloppen”, laat een woordvoerder van de politie weten.

