Duur ritje voor Doetinchemmer (24), politie stuit op half miljoen euro

DOETINCHEM - Een ritje over de A50 is een 24-jarige man uit Doetinchem deze week duur komen te staan. Nadat hij aan de kant werd gezet vanwege een snelheidsovertreding, trof de politie een half miljoen euro bij hem in de auto aan. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie zag de Doetinchemmer rijden in de buurt van Heelsum. Omdat hij meer dan 30 kilometer per uur te hard reed, werd hij aan de kant gezet. Nadat hij een bekeuring had gekregen, zagen agenten iets wat op een verborgen ruimte in de auto leek.



Na wat speurwerk kregen ze de ruimte open en troffen ze grote tassen met bundels eurobiljetten aan. Later bleek het om een 500.000 euro te gaan.



De politie besloot naar het huis van de verdachte aan de Colijnlaan in Doetinchem te gaan. Daar zagen ze nog net een man met meerdere tassen de woning verlaten en wegrijden in een gereedstaande auto.



Toen de auto met daarin twee Doetinchemmers van 21 jaar aan de kant werd gezet, vonden agenten daar nog eens 625.000 Noorse kronen en 95.000 Zwitserse Franken aan. Dat is omgerekend zo'n 145.000 euro.



En daar hield het niet op. In de schuur van de woning werd een complete hennepkwekerij aangetroffen, die op dat moment niet in werking was. De politie heeft alles in beslag genomen en onderzoekt de zaak.



De 24-jarige verdachte heeft al een boete van 50.000 euro gekregen. De mannen van 21 jaar moeten elk 7.500 euro betalen.

Reacties

21-10-2020 20:24:15 Grouse









Ik mag hopelijk aannemen dat die boete bovenop de inbeslagname is?

21-10-2020 21:19:35 Emmo









Nog een paar van die inbeslagnames en de belastingen kunnen oplaag.

21-10-2020 22:25:19 omabep













Ik snap niet dat als je je al zo bezig houdt met zulke zaken dat je dan niet weet hoe je niet op moet vallen. Laten we maar hopen dat er nog meer van die stommelingen rondlopen met zo'n berg geld, dan kan de belasting een stop krijgen want zoals @Emmo : zegt "omlaag" zal nooit gebeuren.Ik snap niet dat als je je al zo bezig houdt met zulke zaken dat je dan niet weet hoe je niet op moet vallen.

21-10-2020 23:38:42 Emmo









@omabep : Ik ben er ook bang voor. Onze dames en heren politici zijn beter in het uitgeven dan het teruggeven.

