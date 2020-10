Liggen er granaten in Sleen of niet? Antwoord komt steeds dichterbij

Liggen er verborgen granaten in Sleen of niet? Het is de vraag die het dorp al wekenlang in zijn greep houdt sinds een hoogbejaarde inwoner met het verhaal op de proppen kwam. Hij zou de bommen lang geleden hebben verstopt in de grond. Vandaag werd een voorzichtig begin gemaakt met het onderzoek.



"We zijn eerst de boel aan het inventariseren", legt Matthijs Vogel uit. Namens een gespecialiseerd bedrijf uit Amsterdam onderzoekt hij het granatenmysterie. Daarmee komt Sleen steeds dichterbij het antwoord op de vraag die het dorp al vanaf de zomer in zijn greep houdt.



Het begon met een gesprek met Jan Heeling, 95 jaar oud, die door Seniorenbelang werd geïnterviewd rondom 75 jaar vrijheid. In dat gesprek biechtte hij ineens op dat hij in de Tweede Wereldoorlog zo'n veertig granaten had begraven om die te verstoppen voor de Duitsers.



Het was 10 mei 1940 en in de ochtend was er nog gevochten rondom het dorp. "Ik was bij mijn oom Geert, die was klompenmaker in het dorp. En de toenmalige gemeentesecretaris was er ook. Zij wilden een rondje doen door het dorp om te kijken of er schade was", weet Heeling zich te herinneren.



Heeling vond vervolgens tientallen granaten en besloot die, voordat de Duitsers ze zouden vinden, te verstoppen. "Hup, zand erover. Wij waren niet bang hoor, we deden het gewoon."



Toen het Seniorenbelang het verhaal aanhoorde, stonden ze te klapperen met hun oren. De EOD en politie werden er bijgehaald, maar die konden niet direct iets doen. Nu wordt de plek aan Broekveldstraat dan toch onderzocht. "Voordat ik dood ga wil ik weten of ze er nog liggen", vertelt Heeling. "Maar ik weet het eigenlijk wel zeker dat ze er nog zijn."



Toch kan het nog weken duren voordat hij en zijn dorpsgenoten uit hun lijden worden verlost. Pas als de graafmachine langskomt weten we namelijk meer. "Eerst nog wat onderzoekjes, en dan verwacht ik dat we voor het einde van het jaar meer weten", denkt het onderzoeksbedrijf.

Boem is ho.

Komt hij nu pas mee.....

Je zult op zo'n plek gaan bouwen. Vooral als heien nodig is geeft dat een behoorlijk knaleffect.

