Betrapte dealer met drugs in z'n onderbroek vlucht op sokken voor de politie

HAARLEMMERMEER - Een 'held' op sokken is donderdag niet ver gekomen. De Politie Haarlemmermeer heeft een 23-jarige man aangehouden omdat hij drugs verkocht aan minderjarigen.Agenten zagen dat de man drugs verkocht aan minderjarigen in Floriande. Nadat hij gehoor gaf aan het stopteken van de politie en zijn auto aan de kant zette, vluchtte de verdachte weg. Eerst rende hij op slippers, die trapte hij onderweg uit en hij ging er vervolgens vandoor op zijn sokken.De politie wist de man toch in te halen en heeft hem gearresteerd. Eenmaal op het bureau hebben agenten meerdere zakjes wiet gevonden in de onderbroek van de man.De politie Haarlemmermeer meldt op Facebook dat de recherche de zaak onderzoekt.