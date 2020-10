21-10-2020 12:49:41

Ook Hello Fresh heeft wat moeite met het omzetten van Amerikaanse zaken naar de Nederlandse situatie. Zo wordt over de pastasoort conchiglie beweerd:Ik denk dat geen Italiaan, Nederlander of Amerikaan begrijpt waar je het over hebt wanneer je dat aanneemt als een Nederlandse fonetische weergave van het woord.