Cash tussen billen smokkelen komt Braziliaanse senator duur te staan

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een van zijn senatoren vanwege een wel heel bijzondere reden ontslagen. Senator Chico Rodrigues is door de politie opgepakt met een grote hoeveelheid cash tussen zijn billen.



De affaire heeft de president, die zich graag neerzet als corruptiebestrijder, in verlegenheid gebracht. De federale politie hield senator Rodrigues woensdag aan tijdens een huisdoorzoekingsactie. Die vond plaats vanwege onderzoek naar fraude met geld dat is bestempeld voor de gezondheidssector voor de bestrijding van het coronavirus.



Volgens het Braziliaanse blad Revista CrusoƩ probeerde Rodrigues zo'n 30.000 reais (ongeveer 4500 euro) te verbergen, waarvan een deel in zijn onderbroek. Volgens het blad zou een deel van het geld daarbij 'bevuild' zijn geraakt. Pecunia non olet?



De gerenommeerde Braziliaanse krant Folha de S. Paulo bevestigt het opmerkelijke verhaal. Nieuwssite G1 citeert een ambtelijke bron die zei dat de aanblik van een "merkwaardig volume in het achterste deel van de kleding" van Rodrigues argwaan had gewekt.



Rodrigues stelt op sociale media dat hij gelooft in de "menselijke en goddelijke gerechtigheid". Hij stelt dat hij gewoon aan het werk was toen de politie opeens zijn huis binnendrong. "Ik heb een zuiver verleden en altijd een fatsoenlijk leven geleid. Ik ben nooit in een schandaal verwikkeld geweest", schrijft de oud-senator.

