Zwartrijdende hond door buschauffeur naar politie gebracht

Een buschauffeur kreeg deze week in Leiden te maken met een bijzondere zwartrijder. Er was een hond zonder baasje in haar bus gestapt. Het dier bleef tot de laatste halte zitten.De hond was in Noordwijk in de bus gestapt, samen met wat andere reizigers. Toen het dier bij de laatste halte in z'n eentje in de bus overbleef, kwam de buschauffeur erachter dat de hond zelf aan de wandel was gegaan.De bestuurder van de bus bracht het dier naar het politiebureau, waar uit de chip bleek dat hij uit Noordwijk kwam. "De zwartrijder heeft een waarschuwing gekregen en een gratis ritje naar Noordwijk", zegt de politie.