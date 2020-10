China in paniek, president Xi Jinping (66) moet kuchen

Je zal in het corona-tijdperk voor het oog van de camera’s aan het eind van een redevoering van vijftig minuten maar last krijgen van een kriebelhoest. Het overkwam de Chinese president Xi Jinping (66) donderdag, een kuch die viraal gaat op de Aziatische media – behalve de Chinese, waar de staatstelevisie snel de camera op het publiek richtte, al was Xi’s kuch te horen.

Reacties

20-10-2020 12:27:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.709

OTindex: 6.063

Ik geloof dat het met die paniek wel meevalt. Als hooguit 0,000007% van de bevolking corona heeft, zal er hooguit wat gefantaseerd worden.

20-10-2020 12:36:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.186

OTindex: 25.565

@venzje :

Een mens lijdt dikwijls 't meest

Door 't lijden dat hij vreest

Maar dat nooit op komt dagen

Zo heeft hij meer te dragen

Dan God te dragen geeft



Perceptie is een belangrijk gegeven. Ook hier in Nederland zijn mensen banger dan nodig is dankzij allerlei schrikberichten. Een mens lijdt dikwijls 't meestDoor 't lijden dat hij vreestMaar dat nooit op komt dagenZo heeft hij meer te dragenDan God te dragen geeftPerceptie is een belangrijk gegeven. Ook hier in Nederland zijn mensen banger dan nodig is dankzij allerlei schrikberichten.

20-10-2020 12:48:17 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.468

OTindex: 2.092

@Emmo : Een zeer bekende uitspraak waarvan de auteur nog steeds onbekend is.. Hij wordt aan diverse mensen toegeschreven maar niemand weet het zeker.

20-10-2020 12:52:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.186

OTindex: 25.565

@KhunAxe : Vandaar dat ik qua auteur niets kon vinden. Ik heb de uitspraak van een grootmoeder.

20-10-2020 13:49:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.709

OTindex: 6.063



Generatiedingetje? @Emmo : Ik denk dat we hem allemaal mondeling overgeleverd hebben gekregen.Generatiedingetje?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: