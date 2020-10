Kipnugget de ruimte ingeschoten voor dit jubileum

Na dieren en mensen in de ruimte te sturen heeft de wetenschap nu een volgende grote stap genomen. Een kipnugget verliet tijdelijk de atmosfeer ter ere van het 50-jarig jubileum van een winkelketen.



Een Britse supermarktketen die gespecialiseerd is in de verkoop van diepvriesproducten heeft met een bijzondere stunt haar 50-jarige jubileum gevierd. Iceland besloot om één van hun best verkopende producten, de kipnugget, de ruimte in te schieten.



Het kostte de kleine snack zo’n 45 minuten om een hoogte van ruim 3300 kilometer boven het aardoppervlak te bereiken. Daar in de ruimte bereikte het een temperatuur van 60 graden onder nul, geen onbekende temperatuur voor het diepvriesproduct.



Vanaf dat moment begon de kipnugget weer langzaam te dalen, waarbij het een snelheid van ruim 300 km/uur bereikte. Vlak voor de landing klapte er een parachute uit, waardoor de snack heelhuids op aarde terechtkwam.



De lancering werd georganiseerd in samenwerking met Sent into Space, een team van experts op het gebied van dit soort lanceringen. Zij maakten de ruimtereis van deze bijzondere frituursnack mogelijk.

Reacties

19-10-2020 20:44:59 Buick

Senior lid

WMRindex: 268

OTindex: 15

Wnplts: amsterdam

Een lekkere reclame voor dat bedrijf.

Als het echt een lekker product is dan schiet je dat niet de ruimte in. Dus blijkbaar is het niet te vreten.

19-10-2020 20:53:35 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.957

OTindex: 1.894



Maar dan ook niet terug hè? Dit moeten ze met al die rommel doenMaar dan ook niet terug hè?

19-10-2020 20:58:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.198

OTindex: 74.739

hier Quote:

Na dieren en mensen in de ruimte te sturen heeft de wetenschap nu een volgende grote stap genomen. En is dit vooruitgang, of achteruitgang? Ik hoop niet dat die dieren / mensen ook tot 60 graden onder nul afkoelden



Laatste edit 19-10-2020 20:58 @Grouse : we hadden net een artikel dat er al teveel ruimte-afval is.En is dit vooruitgang, of achteruitgang? Ik hoop niet dat die dieren / mensen ook tot 60 graden onder nul afkoelden

