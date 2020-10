Paard gered uit zwembad in Limburgs dorp

Een niet alledaagse melding uit het Limburgse dorp Meterik. Daar hebben de hulpdiensten donderdagavond een paard uit een zwembad gered.Het dier kon volgens de politie 'door vakkundig optreden van de brandweer' weer op het droge worden geholpen.Hoe het dier in het zwembad terechtkwam, is niet duidelijk. De eigenaar laat aan 1Limburg weten haar paard voorlopig op stal te houden.

19-10-2020 18:29:51

oh, maar hier in Limburg laten we onze paarden altijd in het zwembad zwemmen, begrijp niet waarom deze er niet uit kon komen...