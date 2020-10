Broodversierder De Ruijter nu woke, komt mogelijk met genderneutrale muisjes

Nadat de firma De Ruijter bij de geboorte van prinses Beatrix in 1938 als publiciteitsstunt een blik muisjes afleverde bij de familie Van Oranje-Nassau, is het binnen korte tijd traditie geworden om de kraamvisite beschuit met muisjes aan te bieden. Hierbij houdt iedereen zich aan een strikt kleurschema. Bij personen die bij de geboorte als man gezien worden serveert men lichtblauwe muisjes, en bij personen die bij de geboorte als vrouw gezien worden roze muisjes.



De stringente kleurafspraken worden ook gebruikt bij zogenaamde genderrevealparty’s. Dat zijn feesten waarbij twee lekker gekke ouders op ludieke wijze laten weten of de persoon met een baarmoeder in verwachting is van een mens die bij de geboorte als vrouw dan wel als man gezien zal gaan worden.



Maar hoewel deze bekendmaking vaak op feestelijke wijze wordt vormgegeven, zit er ook een duistere keerzijde aan dit moderne gebruik. De feestjes werken namelijk niet zelden kwetsende en onderdrukkende stereotypering in de hand. Alleen al het feit dat gender als een binair fenomeen wordt voorgesteld druist volledig tegen de sociale wetenschap in.



Deze aangrijpende realiteit is ook chocoladevlokkenproducent De Ruijter niet ontgaan. Het bedrijf heeft aan Nu.nl laten weten zich momenteel te beraden op de mogelijkheid van het produceren van genderneutrale muisjes:



“Tot op heden is het nog niet mogelijk geweest om andere kleuren muisjes te maken, gezien productiebeperkingen in de fabriek. Wel zijn we op de lange termijn aan het bekijken of de machines aangepast kunnen worden, zodat het wellicht in de toekomst wel mogelijk zal zijn”



Ondanks de productiebeperkingen kunnen rond de geboorte van een koninklijk kind wél oranje muisjes geproduceerd worden. Bovendien zitten er naast de lichtblauwe en roze muisjes ook witte muisjes in de verpakking. De Ruijter heeft niet laten weten waarom deze neutrale gesuikerde anijszaadjes niet geschikt zijn als genderneutrale variant.



De broodversierder uit 1860 is sinds 2016 in handen van het Amerikaanse Kraft Heinz. Het is vooralsnog niet bekend of dit verband houdt met het woke worden van De Ruijter.

Ik zou wel andersgekleurde muisjes willen... Als die coronachaos over is moet ik toch nog een keer een paar vergeten verjaardagen en het halen van een diploma alsnog gaan vieren, en m'n kennissen zullen er ooit achter moeten komen dat ik geen meisje meer ben en anders heet...



Er is inderdaad veel gebeurd.

@wortel : Oké, ik zie nu pas dat er man in je profiel staat. Sorry dat ik je pas met meissie heb aangesproken.

Echt waar iedereen zich tegenwoordig allemaal druk om maakt, als het genderneutraal moet kan je zelf toch ook wel iets verzinnen.

Gooi een pak roze en blauwe door elkaar ofzo.

S Quote:

omdat neutraal niet synoniem hoeft te zijn aan 'saai'?

gender reveal, vroeger zeiden ze in bepaalde delen van het land "een kind of een kruiwagen", en liet men het aan het kind over

Wat is er tegen om gewoon af te wachten?

Gezond lijkt me belangrijker dan of het een jongen of een meisje wordt.

En baby shower? Dat kind is er nog niet eens. Ga gewoon



