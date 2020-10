Verpleegster met schaamrood op wangen wanneer puppy met seksspeeltje door voortuin loopt

Paula Ramsay is haar naam. En de verpleegster heeft recent iets gênants meegemaakt. Dat laat ze zelf weten op Twitter.Paula’s puppy ‘Carlos’ had namelijk een seksspeeltje gevonden en was er vrolijk mee rond het huis aan ‘t lopen. Tot in de voortuin!Tijdens een middagpauze op haar werk kreeg Paula plots onderstaande foto doorgestuurd van haar partner…“Een vriend van mij vond het grappig om in mijn naam een seksspeeltje te laten leveren bij mij thuis. Mijn puppy vond het wel iets leuks om mee te spelen en was ermee aan het rondlopen in onze voortuin”, aldus de dame.“Carlos wilde maar niet terugkeren met het speeltje… Ik woon aan een drukke weg. Perfect”, besluit Paula.