Deel van Sontplein Groningen op slot voor vogelspotters die zeldzame hop op de foto willen zetten: De mensen liggen op de buik op de weg

Al een dag of drie wemelt het van de vogelspotters op het Sontplein. Hun doel: de zeldzame hop - Upupa epops - die daar is neergestreken op de gevoelige plaat vastleggen.En daarvoor gaan ze voor niets en niemand uit de weg. Ook niet voor de vrachtwagens die er af en aan rijden om de winkels daar te bevoorraden.Omdat dit gevaarlijke situaties oplevert, heeft terreinbeheerder Wiebe Kooiker van Retailpark Sontplein donderdagochtend besloten het terrein af te sluiten. ,,Het is hier een af en aan rijden van vrachtauto's. De mensen liggen op de buik op de weg, en weigeren aan de kant te gaan.'' Ook komen er klanten de winkels - zoals Jysk, Pet's Place en Boerenbond - die er door de nieuwsgierige vogelaars niet meer langs kunnen.Kooiker, zelf hobbyfotograaf, heeft wel begrip voor de vogelspotters. ,,Deze fotografen zijn over het algemeen geen asociale mensen. Ik ben ook op zoek gegaan naar een oplossing, want het is nu erg druk voor het hek.''En die oplossing heeft hij gevonden. ,,Zondag is hier geen vrachtverkeer en dan gaat het hek open. Ik zet dan dranghekken neer - want er zijn wel klanten die spullen komen halen. Ik wil de mensen wel de kans geven om die vogel te zien.'' En dat zijn er genoeg, merkte Kooiker: al om half zeven 's ochtends waren er donderdag al mensen bij het terrein.Zelf heeft hij niet zo veel tijd om op het dier te 'jagen'. ,,Ik heb het druk genoeg met andere zaken. Ik heb 'm vandaag trouwens nog niet gezien.'' Heel schuw is de hop - of drekhaan zoals de Vlamingen het zeggen - volgens Kooiker niet. ,,Ik heb 'm wel tot 5 meter kunnen benaderen, hij trok zich er niks van aan.'