Stunt voedselproducent VS: mondkapje met geur gebakken spek

Voor veel Amerikanen is gebakken spek, ofwel bacon, een favoriet gerecht bij het ontbijt - of wanneer dan ook. Wie de hele dag wil doorbrengen in de kenmerkende geur ervan, kan bij een voedselproducent uit Minnesota een mondkapje winnen dat naar de gebakken reepjes vlees ruikt.Amerikanen die geen genoeg kunnen krijgen van de geur van bacon kunnen terecht op de website van voedselproducent Hormel. Tot 28 oktober kunnen bezoekers de mondkapjes winnen."We wilden een nieuwe manier bedenken waarop mensen ons gebakken spek kunnen ervaren", zegt een manager van het bedrijf. "Op deze manier kunnen we de favoriete geur van onze klanten dichterbij hen brengen."Volgens het Amerikaanse concern is de 'nieuwste spekgeurtechnologie' gebruikt om de mondkapjes naar het vleeswaar te laten ruiken, maar hoe de geur precies in het beschermingsmiddel is verwerkt is niet duidelijk. Op Twitter kunnen de klanten van de voedselfabrikant met een specifieke hashtag laten zien dat ze het mondkapje dragen.Voor elke aanmelding op de website doneert het bedrijf een maaltijd aan een goed doel. Het is niet voor het eerst dat de producent stunt met zijn gebakken spek. Eerder verwerkte het bedrijf het geluid van bakkend spek in een 'muzikale ervaring' en de geur ervan in een VR-omgeving.