Dit fruit is nu ook in een roze variant beschikbaar

Het is weer herfst en dat betekent dat het hoog tijd is om volop vitamientjes op te slaan. Je afweersysteem kan, zeker in deze tijden, wel een boost gebruiken en de beste manier om voldoende vitamines binnen te krijgen is nog altijd door gezond te eten. Groenten en fruit zijn daarbij onontbeerlijk.Natuurlijk kan je gewoon een banaan naar binnen spelen als vieruurtje, tussen het typen door, maar je kan van die dagelijkse dosis fruit ook een bijzonder moment maken. Neem eens rustig de tijd om een hele fruitschotel voor jezelf klaar te maken: niets zo kleurrijk als een bord vol fruit. Wil je dat plaatje nog mooier maken, dan is er nu een bijzondere vrucht om toe te voegen aan je verlanglijstje.Del Monte, een bedrijf dat bij ons voornamelijk bekend is omwille van zijn conserven, heeft namelijk een primeur. Na vijftien jaar experimenteren brengt het een roze ananas op de markt. Ja, dat lees je goed, die verrukkelijke exotische vrucht bestaat nu niet langer alleen in het geel, maar ook in het roze. De Pinkglow Pineapple wordt bovendien duurzaam geteeld op een boerderij op Costa Rica en smaakt zoeter en snoepjesachtiger dan de originele versie. Wij beginnen spontaan te watertanden bij het idee alleen. Jammer genoeg is het fruit voorlopig alleen in de Verenigde Staten te koop en bovendien mag het prijskaartje er zijn. Voor één vrucht betaal je 49 dollar, dus het is geen alledaagse traktatie voor de meesten onder ons.