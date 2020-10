Model verdient stevig de kost door gebruikt badwater en ondergoed te verkopen: “Ik krijg de gekste verzoekjes!”

‘t Zijn voor velen financieel moeilijke tijden. Maar soms is ‘de kost verdienen’ best eenvoudig!Dat zal ene Emily Knight uit Los Angeles wel kunnen bevestigen. Het 21-jarige model krijgt namelijk veel geld door de gekste dingen te verkopen.“Ik choqueer graag mensen. En ik krijg de gekste verzoekjes van mijn fans! Van volgers die vragen of ze mijn gedragen ondergoed kunnen kopen, tot mensen die graag mijn gebruikt badwater willen hebben”, laat ze weten.Maar het gaat verder! “Sommigen willen foto’s of video’s van mijn voeten, anderen vinden het dan weer leuk dat ik scheten of boeren laat voor de camera”, gaat ze verder.“Het gekste verzoek dat ik ooit kreeg, was slapen voor de camera. Sommige kerels willen mij gewoon graag zien slapen, denk ik”, aldus Emily.En wat mag dat zoal kosten? Wel, een flesje badwater kost zo’n 77 euro per flesje. Gebruikt ondergoed gaat van 212 tot 424 euro, afhankelijk van hoeveel dagen ze het gedragen heeft. Alles samen verdient de dame zo’n 8.644 euro per week! Niet slecht verdiend, denken we dan…