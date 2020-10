Dame met grootste wangen ter wereld: “Vroeger was ik lelijk!”

Maak kennis met Anastasia Pokreshchuk, een model uit Kiev, Oekraïne.De dame heeft sinds kort de ‘grootste wangen ter wereld’ en daar is ze maar wat trots op ook. “Ze zijn wel nog wat te klein”, aldus Anastasia.“Jij vindt ze misschien te groot maar ik vind dat ze toch nog aan de kleine kant zijn. Ik moet ze binnenkort nog eens onder handen laten nemen”, klinkt het. “Ik doe dit niet voor de aandacht, maar voor mezelf”, horen we de dame ook nog zeggen.Anastasia zat vroeger niet zo goed in haar vel. “Toen ik 26 jaar oud was, vond ik mezelf niet zo mooi. Daarom heb ik mijn lippen laten vullen”, legt ze uit.“Een jaar geleden heb ik ook mijn wangen laten bewerken”, vult ze aan. “Ik wil op een dag opstaan en in die spiegel kijken en blij zijn”, aldus Anastasia. Hoog tijd om eens een kaakje, eh kijkje te nemen.