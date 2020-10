Vrouw poept onder invloed van lachgas op treinrails in Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovense politie waarschuwt via social media voor de soms levensgevaarlijke gevolgen van het gebruik van lachgas. Aanleiding van die boodschap: een incident dat zich in de nacht van zaterdag op zondag voordeed op Station Strijp S. Daar heeft een 21-jarige vrouw onder invloed van lachgas op de trainrails gepoept.



Rond 04.00 kreeg de politie een melding van NS omdat een vrouw haar ontlasting zou hebben achtergelaten op het spoor. Eenmaal ter plaatse bleek het om iemand te gaan die flink onder de invloed was van lachgas. Ze kon nauwelijks lopen, haar spraak was aangetast en ze had bevriezingsletsel op haar handen en mond. De politie heeft haar overgedragen aan haar ouders en adviseert hulpverlening in te schakelen.



,,Lachgas leidt tot gezondheidsproblemen en is verslavend", waarschuwt een wijkagent. ,,Ik zie een sterke toename in het aantal gebruikers en incidenten rondom lachgas. Ik sprak de laatste maanden meerdere ervaringsdeskundigen die beweren dat lachgas gevaarlijker is dan harddrugs. Laten we dit probleem niet onderschatten!”

Reacties

16-10-2020 19:34:59 Mamsie

Oudgediende



Quote:

De politie heeft haar overgedragen aan haar ouders en adviseert hulpverlening in te schakelen.



Je zal je volwassen kind zo maar thuisbezorgd krijgen! Je zal je volwassen kind zo maar thuisbezorgd krijgen!

16-10-2020 20:22:10 Grouse

Erelid



@Mamsie : Volwassen qua leeftijd misschien. Maar zeker niet als het om haar gedrag gaat.

16-10-2020 20:23:30 Mamsie

Oudgediende



@Grouse : Nee, dat is het nare. Van een puber zou je dit nog enigzins kunnen verwachten.

16-10-2020 20:44:00 Heusdenaar

Erelid



@Mamsie : kan je zo'n volwassen kind ook al op thuisbezorgd.nl bestellen?

16-10-2020 21:16:20 Grouse

Erelid



@Heusdenaar : Ik weet niet of dat op thuisbezorgd kan maar ik kwam onlangs wel iets tegen waar je jongedames kon bestellen. Iets met escort of zo

16-10-2020 22:19:57 tonktwee

Erelid

Wnplts: dorst

Iemand moet toch de bladeren van het spoor proberen te halen ter voorkoming van vertragingen dacht ze.

16-10-2020 22:58:30 HoLaHu

Erelid



Ik was altijd in de veronderstelling dat de "kick" , of hoe je het ook noemt, van lachgas maar een paar minuten duurt.

16-10-2020 23:02:36 tonktwee

Erelid

Wnplts: dorst

Quote:

https://www.bndestem.nl/binnenland/ibrahim-nam-75-lachgasballonnen-per-dag-en-leeft-nu-elke-dag-met-pijn~a428a76c/ bron BNde Stem @HoLaHu : dat klopt. Dat is ook het gevaar; je maten hebben die kick iets langer, jij bent eruit. .. nog maar een.. en een..en.... Je raakt in deze situatie,bron BNde Stem

16-10-2020 23:36:53 Emmo

Stamgast



@Heusdenaar :

: kan je zo'n volwassen kind ook al op thuisbezorgd.nl bestellen? Quote @Mamsie : kan je zo'n volwassen kind ook al op thuisbezorgd.nl bestellen? Nee. Wel via de ooievaar.

16-10-2020 23:44:13 HoLaHu

Erelid



Ik heb het opgezocht:

Lachgas is legaal verkrijgbaar in de detail- en groothandel en via het internet en bezorgdiensten. Vaak wordt lachgas verkocht in patronen voor slagroomspuiten. Deze kosten tussen de €0,30 en €0,60 euro per patroon. Daarnaast zijn er talloze bedrijven die lachgastanks verhuren. Ballonnen met lachgas worden soms op feesten/festivals verkocht voor ongeveer 2-3 euro per stuk.



Zeg dat zo'n capsule 0,50 euro kost...dat is dan zo'n 37,50 euro per dag! En dan mekkeren dat roken duur is...



16-10-2020 23:57:09 Grouse

Erelid



Ik ga ervan uit dat ze die patronen ook via een slagroomspuit of zo inhaleren? of via een ballon. Maar ook die zuig je vast niet helemaal leeg. @HoLaHu : Ik weet niet of je een hele capsule per keer inhaleert. In een slagroomspuit gaat ook maar één zo'n ding en daar haal je toch behoorlijk wat uit.Ik ga ervan uit dat ze die patronen ook via een slagroomspuit of zo inhaleren? of via een ballon. Maar ook die zuig je vast niet helemaal leeg.

