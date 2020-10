In Singapore zijn ze helemaal wild van cruisevakanties naar nergens

In vijf dagen tijd hebben zeker 6.000 mensen een cruisetocht naar ’nergens’ geboekt in Singapore. De rederij Genting Cruise Lines organiseert in november en december 23 cruises voor 1.700 personen per boot, schrijft de Straits Times uit Singapore.



Heel veel mensen hunkeren naar wat vakantie, ook in Singapore. Om het leed wat te verzachten kondigde de toeristische dienst er vorige week aan dat er als proef cruisereizen aangeboden zullen worden die nergens, dus in geen enkele haven, stoppen. Het schip zelf is dus de vakantiebestemming. Een van de aanbieders is Genting Cruise Lines, en hun telefoon staat sinds de aankondiging op roodgloeiend. De grote belangstelling overtrof de verwachtingen van de rederij.



Met het nieuwe type reizen, kunnen de aanbieders ondanks de reisbeperkingen vanwege de pandemie toch wat verdienen. Aan boord gelden wel coronamaatregelen. Zo moeten gasten afstand houden van elkaar en mondmaskers dragen. Ook ondergaan alle passagiers een coronatest.



Het idee is afgeleid van vluchten naar ’nergens’ die in Azië erg populair bleken te zijn. Verschillende luchtvaartmaatschappijen boden sinds de uitbraak van het coronavirus vluchten aan, die na het opstijgen en wat uren vliegen weer terugkeerden naar dezelfde luchthaven. Hierdoor hadden de luchtvaartmaatschappijen ondanks het wegvallen van vluchten door de coronacrisis, toch een inkomen.

16-10-2020 16:15:41 Emmo

Lijkt me toch iets minder nutteloos dan een vliegreis naar nergens. Je kunt je in ieder geval de benen strekken.

16-10-2020 16:17:48 Buick

We zijn echt kuddedieren. ow wat hunkeren we naar vakantie. Zelfs werkeloze mensen zijn zo aan vakantie toe.

En nou kunnen deze mensen aan iedereen vertellen dat ze een cruise hebben gemaakt.

16-10-2020 16:22:13 Emmo

Verschil moet er wezen, tenslotte @Buick : Pah. Doe ik twee keer per jaar. En ik wordt er nog voor betaald ook.Verschil moet er wezen, tenslotte

16-10-2020 16:27:33 Grouse

@Emmo : Ik hoop voor je reder dat je ook ergens aanlegt

16-10-2020 16:40:42 Emmo

Maar ook die cruise naar nergens (heet dat niet een rondvaart?) heeft twee aanlegplaatsen. @Grouse : Helaas wel. Dat gedonder in die havens altijd. Kan best zonder.Maar ook die cruise naar nergens (heet dat niet een rondvaart?) heeft twee aanlegplaatsen.

