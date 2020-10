Amper nog plaats rond de aarde om veilig door de ruimte te kunnen reizen

Het lijkt haast onvoorstelbaar, maar toch raakt de ruimte overvol. Zelfs zo vol, dat ruimtereizen in de nabije toekomst lastig tot zelfs onmogelijk worden. Er zweven namelijk te veel objecten in de ruimte rondom onze planeet.



Dit wordt ook wel het Kesslersyndroom genoemd. Al in 1978 voorspelde NASA-wetenschapper Donald Kessler dat er een mogelijk catastrofale kettingreactie kan ontstaan in de ruimte. In zijn theorie is de ruimte rondom de aarde zo vervuild en en vol, zowel met actieve satellieten als oude ruimterommel, dat ruimtereizen steeds moeilijker tot misschien zelfs onmogelijk worden.



Peter Beck slaat nu, 42 jaar nadat Kessler met zijn theorie op de proppen kwam, aan de alarmbel. Beck is CEO van de startup Rocket Lab en vreest dat het moeilijk zal zijn om nog een route te vinden waarin raketten ongehinderd de ruimte in gestuurd kunnen worden door de hoeveelheid objecten die in de ruimte zweven. “Dit heeft een enorm effect op lanceringen”, aldus Beck aan CNN.



Het probleem is ontstaan doordat er in de ruimte geen regulatie is. Op aarde zijn onze landen netjes afgebakend met grenzen en hebben we onderlinge afspraken, maar de ruimte is op dat vlak nog onontgonnen gebied. De laatste afspraken hierover zijn vijftig jaar geleden gemaakt.



SpaceX is op dit moment één van de grootste boosdoeners. Het bedrijf van Elon Musk heeft in rap tempo 700 satellieten de ruimte ingestuurd voor het Starlink-systeem, bestaande uit internetsatellieten. Het is de grootste satellietconstellatie en SpaceX is nog lang niet klaar. Het bedrijf wil op den duur 12.000 tot 40.000 van de machines om de aarde hebben vliegen.



Daarnaast is er nog ruimteafval. Dat kan samen met de satellieten en verschillende raketten een enorme kettingreactie veroorzaken. Komen er twee objecten met elkaar in aanraking op grote snelheid, dan schieten ze in een andere baan. Dan bestaat de kans dat beide objecten met andere objecten botsen, tot er talloze voorwerpen op hoge snelheid door de ruimte schieten. Een ruimte vol ongeleide projectielen zou nieuwe ruimtereizen enorm kunnen bemoeilijken.

Reacties

16-10-2020 14:21:33 Buick









We maken zelf van de ruimte een zooitje.

Zometeen is er weer een demonstratie van mensen die in de ruimte lullen.



16-10-2020 14:23:08 Emmo









@Buick : Dat is makkelijk te voorspellen. Dat gebeurt hier bij vrijwel elk topic

16-10-2020 14:26:16 Buick









@Emmo , en daarom is de ruimte zo vervuild

16-10-2020 15:40:44 Madarian









Ik vraag me af: is het mogelijk om een of meer drones, die koppelen aan het ruimtestation te maken die ruimte rotzooi vangt, in een capsule stopt die terug naar de aarde gaat? Die voorraad capsules zullen niet helemaal vol terug naar de aarde gaan, toch? Zo kan in ieder geval veel klein ruimte afval opgevangen worden. Ja, ik weet dat die zooi snel in de ruimte gaat.

16-10-2020 16:18:24 Emmo









@Madarian : technisch probleem is die zooi te vangen. Ben je eenmaal dicht genoeg in de buurt dan is het simpelste om het een zetje te geven zodat het in een baan komt naar de aarde toe. Dan verbrand het vanzelf na verloop van tijd in de atmosfeer.

16-10-2020 16:25:51 Grouse











Ik denk dat zoiets, naast erg duur, misschien ook wel praktisch onuitvoerbaar is. @Madarian : Drones met propellers werken helaas niet in de ruimte omdat er geen lucht is. Dus zou je iets moeten verzinnen met kleine raketmotoren.Ik denk dat zoiets, naast erg duur, misschien ook wel praktisch onuitvoerbaar is.

