Man ligt te slapen terwijl hij de Nobelprijs wint

De winnaars van de Nobelprijs voor Economie zijn bekendgemaakt. De winnaars hadden dat niet direct in de gaten, omdat ze lagen te slapen! Pas na een tijdje nam Bob (Robert) Wilson, een van de gelukkigen, zijn telefoon op toen de jury hem belde.Bob woont toevallig in dezelfde straat als Paul Milgrom, de andere winnaar. In zijn pyjama ging hij langs zijn huis om het nieuws te vertellen.Het is een grote eer om de prijs te winnen. De mannen mogen ook nog eens bijna 1 miljoen euro verdelen.