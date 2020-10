Hapje eten aan boord van een geparkeerd vliegtuig? Te laat: al uitverkocht

Er was al een vlucht van Sydney naar Sydney die in tien minuten werd uitverkocht, maar dat stilde de honger van reislustige passagiers niet. Nu biedt Singapore Airlines maaltijden aan in geparkeerde vliegtuigen. En jawel: ook die zijn in een mum van tijd uitverkocht.



'Passagiers' kunnen voor 642 Singaporese dollar (400 euro) een hapje eten in de eerste klas-cabine van een Singapore Airlines-toestel. Wie dat te duur vindt kan plaatsnemen in de economy class van het geparkeerde toestel op de luchthaven van Singapore. Daar kost de maaltijd 30 dollar (18 euro).



Luchtvaartmaatschappijen die hun vloot al maanden aan de grond hebben staan, verzinnen steeds originelere ideeën om toch geld te verdienen. Zo werden in Azië al verschillende sightseeingsvluchten georganiseerd en organiseerde Qantas een vlucht van Sydney naar Sydney. Met succes, want die vlucht naar nergens werd in tien minuten uitverkocht.



Ook de maaltijden in de geparkeerde A380 Airbus-toestellen van Singapore Airlines zijn razend populair, vertelt de luchtvaartmaatschappij aan Bloomberg. Binnen een half uur werden alle beschikbare stoelen uitverkocht. Dat schrijft The Guardian.



Vanwege de geldende coronamaatregelen kan slechts de helft van alle 471 stoelen van het toestel gebruikt worden. Zo kunnen deelnemers onderling voldoende afstand houden.



Voor inwoners van Singapore die de actie hebben gemist, biedt de luchtvaartmaatschappij een alternatief aan. Zij kunnen voor 888 dollar (553 euro) een maaltijd, die normaal in de eerste klas opgediend wordt, thuisbezorgd krijgen.



Voor dat bedrag krijg je ook serviesgoed, pantoffels en het tasje met de tandenborstel van de luchtvaartmaatschappij opgestuurd.

Reacties

16-10-2020 09:18:46 GinnyWemel

T Eigenlijk wel een slim idee, verdienen ze tenminste nog wat..

16-10-2020 09:20:34 Mamsie

Voor dat bedrag krijg je ook serviesgoed, pantoffels en het tasje met de tandenborstel van de luchtvaartmaatschappij opgestuurd.



En tegen een kleine meerprijs ook twee echte vliegen. En tegen een kleine meerprijs ook twee echte vliegen.

