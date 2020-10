Man probeert oma weer tot leven te wekken, sloopt kerkhof

Een Amerikaanse man uit de zuidelijke staat Tennessee heeft een poging ondernomen om zijn oma weer tot leven te wekken. Helaas voor de rouwende kleinzoon is die poging om zijn oma in een zombie te veranderen op een mislukking uitgedraaid. Hij slaagde er wel in om de halve begraafplaats te slopen.



Maandag in de vroege uurtjes werd de politie in Knoxville opgeroepen omdat er een melding werd gemaakt van iemand die een kerkhof aan het vandaliseren was. Toen ze eenmaal op de plaats delict aanwezig waren, vonden ze de 34-jarige Danny Frazier tussen gebroken grafstenen en allerlei gaten in de grond.



Frazier vertelde de politie dat hij een poging deed om zijn in 2012 overleden grootmoeder opnieuw tot leven te wekken. De 34-jarige Frankenstein maakte zo’n 30.000 dollar aan schade tijdens zijn poging om zijn oma uit het dodenrijk te halen.



Inmiddels is de man gearresteerd. Op 19 oktober zal hij voor de rechter moeten verschijnen om een verklaring te geven voor zijn bijzondere actie.

Reacties

15-10-2020 18:20:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.307

OTindex: 80.219

Ik denk dat deze man er méér eentje voor de psychater is dan voor de politie.

15-10-2020 20:26:51 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.913

OTindex: 1.888



ER zal ook niet zoveel meer over zijn om nog iets aan te hebben.

@Mamsie : Dat vermoed ik ook. Als je na 8 jaar nog denkt iemand tot leven te kunnen wekken, is er toch een flinke steek los.ER zal ook niet zoveel meer over zijn om nog iets aan te hebben.

15-10-2020 21:23:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.233

OTindex: 35.680

die oma was veiliger geweest als ze gecremeerd was geworden en de as uitgestrooid

16-10-2020 00:57:44 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.553

OTindex: 1.329





Laatste edit 16-10-2020 00:58 @Grouse : Was er hier niet ooit een artikel waar mensen hun doden elk jaar of zo opgraven en ze schone kleren aandoen of zoiets? Dan zijn er dus veel meer mensen met een grote steek los...Maar ik ben het wel met je eens, helemaal fris is deze jongeman niet. Hij kan beter eventjes mee met de mannen in de witte jassen...

