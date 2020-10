Thaise tiener in penis gebeten door slang op het toilet

Een nachtmerrie van velen: een Thaise tiener is in zijn penis gebeten door een python toen hij op het toilet zat. De 18-jarige Siraphop Masukarat is e

Reacties

15-10-2020 11:11:14 Mamsie

Die python dacht daar een gevaarlijke soortgenoot aan te vallen....

15-10-2020 11:11:34 venzje

Nog een geluk dat het geen gifslang was. Dat is nog een aardig bloederige zooi daar.Nog een geluk dat het geen gifslang was.

15-10-2020 11:53:38 Grouse

: een heel jonkie dan zeker?



Laatste edit 15-10-2020 11:54 Pythons zijn niet giftig maar hebben vreselijk scherpe tanden @Mamsie : een heel jonkie dan zeker?

