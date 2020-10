Braziliaanse wesp eet pasgeboren vogeltje

Een wesp in Brazilië heeft een jong vogeltje aangevallen, gedood en daarna zijn kop opgegeten. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Wageningen tijdens onderzoek.Ze zagen de aanval op camerabeelden van een nestkast in de plaats Florestal. De fatale strijd tussen wesp en babyvogel duurde meer dan een half uur. Het vogeltje, een witsterdikbekje, was een paar dagen oud.De twee andere jongen in het nest waren al dood. Het is niet bekend waaraan zij zijn overleden. De geur van de overschotten heeft misschien de wesp aangetrokken. Die stortte zich op het derde vogeltje, toen de ouders even weg waren.