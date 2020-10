Vrouw sterft bijna nadat ze per ongeluk tampon vijf dagen lang laat zitten

Een Britse vrouw heeft voor haar leven moeten vechten nadat ze vergeten was om een tampon uit haar vagina te verwijderen. Het ding zat maar liefst vijf dagen in haar lichaam, waardoor de vrouw het toxic shock syndroom kreeg. Dit kan leiden tot orgaanfalen en zelfs de dood.



De 24-jarige Amy Williams deelde haar verhaal met Metro UK om andere vrouwen te waarschuwen. “Ik had al eens gehoord van het toxic shock syndroom, maar had nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Ik heb altijd zonder problemen tampons ingebracht, maar ik gebruik er nooit nog eentje”, zegt ze resoluut.



Vorig jaar zette Amy de bloemetjes op een avond buiten met haar vriend Samuel Mullen. Op een gegeven moment ging ze naar het toilet om haar tampon te vervangen. Maar omdat ze het draadje niet vond en de tampon ook niet voelde zitten, dacht Amy dat ze er geen in had. Amy bracht dus gewoon een nieuwe tampon in. “Ik was heel erg dronken op dat moment, en ik wist niet meer of ik er al eentje in had gebracht. Bovendien vond ik het ook niet.” De volgende dagen bleef Amy gewoon haar tampons vervangen.



Vijf dagen later merkte Amy op dat haar vagina een rare geur afscheidde: “Het rook naar de dood, ik wist meteen dat dit niet normaal was. Ik sprong in de douche, maar ook nadat ik me had gewassen bleef de geur hangen. Vervolgens ging ik op bed liggen en checkte ik mijn vagina. Opeens voelde ik iets met mijn vingernagel en realiseerde ik me dat er nog steeds een tampon in mij zat. Ik stierf bijna ter plekke van de angst.” De tampon zat ook niet meer verticaal in haar, maar horizontaal. Amy had een half uur nodig om de tampon te verwijderen. “De tampon zag zwart, het was degoutant.”



Maar zelfs nadat Amy het hulpmiddel had verwijderd, bleef ze last van haar buik hebben. De 24-jarige werd naar de spoeddienst gebracht toen ze opeens 40 graden koorts had en voortdurend moest overgeven. “Ik vertelde meteen aan de verpleegkundigen dat ik een tampon vijf dagen lang was vergeten. Ze keken me heel bezorgd aan.”



Niet veel later kreeg Amy het nieuws te horen dat haar organen niet goed meer functioneerden en werd ze gediagnosticeerd met het toxic shock syndroom. “Ik was zo bang op dat moment. Aan de verpleegster vroeg ik of ik mijn driejarig zoontje Archie nog eens mocht zien.” Vier dagen lang moest Amy vechten tegen de bloedvergiftiging. Met behulp van fikse dosissen antibiotica werd ze na een week weer ontslagen. Thuis moest ze nog een antibioticakuur van 10 dagen volgen.



Ondertussen gaat het goed met Amy. Ze krijgt haar maandstonden sinds het incident wel veel feller en onregelmatiger, maar ze is in verwachting van haar tweede kindje. De dokters hadden nochtans aangegeven dat haar ervaring de kans op een zwangerschap verkleinde. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ik bijna ben gestorven door een tampon. Ik gebruik nu alleen nog maar maandverband en wil iedereen waarschuwen voor de gevaren. Het heeft me bijna mijn leven gekost.”

Reacties

14-10-2020 14:21:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 18.632

OTindex: 6.031



Hoewel gelukkig zo weinig, dat het tegenwoordig WMR haalt. Inderdaad een gevaar dat al meer dan een halve eeuw bekend is, maar het komt kennelijk nog steeds voor.Hoewel gelukkig zo weinig, dat het tegenwoordig WMR haalt.

14-10-2020 14:26:44 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.129

OTindex: 6.184

Quote:

Ik was heel erg dronken op dat moment



Dat is natuurlijk nooit een goed idee... Dat is natuurlijk nooit een goed idee...

14-10-2020 18:13:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.220

OTindex: 35.671

dronkenschap is inderdaad gevaarlijker dan tampons

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: