Gevaarlijk landschapskunstwerk Riff bij Biddinghuizen krijgt spijlen

De provincie Flevoland plaatst spijlen op landschapskunstwerk Riff bij Biddinghuizen. De spijlen komen aan het einde van een trap naar boven te staan. Bezoekers kunnen dan niet meer op een zeven meter hoog betonnen plateau klimmen.Het landschapskunstwerk werd een jaar geleden geopend. Dwars door de constructie loopt een trap naar boven. Vanuit een uitzichtpunt kijkt de bezoeker over een betonnen plateau, maar bezoekers klommen daarbovenop. Levensgevaarlijk volgens de gemeente Dronten, omdat langs het plateau geen reling zit. Een paar dagen na de opening werd daarom besloten het kunstwerk af te sluiten.Veiligheidsdeskundigen kwamen met oplossingen, maar die konden niet allemaal op instemming van ontwerper Bob Gramsma rekenen, zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman tegen Omroep Flevoland. "Ze kwamen met wilde ideeën. Het ging van hekken op de rand van het plateau of een soort van huisje over de trap heen zodat je door een raampje nog net naar buiten kan kijken." Met de spijlen kan de kunstenaar wel leven.Naar verwachting is het kunstwerk voor de Kerst weer open.