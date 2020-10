Meisje uit Texas heeft langste vrouwenbenen

Juich verschillen toe: tiener heeft nu het record voor 's werelds langste vrouwenbenen.Er was een op maat gemaakte legging voor nodig om Maci Currin te doen beseffen dat ze wel eens recordbrekende benen kon hebben.Een Amerikaanse tiener die het wereldrecord voor de langste vrouwelijke benen heeft, moedigt mensen met unieke fysieke eigenschappen aan om die eigenschappen te 'omhelzen'.Maci Currin uit Texas heeft een rechterbeen van 134,3 cm lang en een linkerbeen van 135,3 cm lang.Ze is wel 2,08 m lang en pas toen ze twee jaar geleden een op maat gemaakte legging kreeg aangeboden, realiseerde ze zich dat ze wel eens recordbrekende benen kon hebben.De 17-jarige zei dat haar boodschap aan mensen met ongebruikelijke fysieke eigenschappen is "verberg het niet - omarm het" en ze hoopt dat haar recordtitel andere lange vrouwen zal inspireren.Hoewel ze het moeilijk vindt om door sommige deuropeningen, in auto's of in sommige kleren te komen, hebben haar lange benen voordelen als ze in het volleybalteam van haar school speelt.Volgens Guinness World Records wil Maci naar de universiteit in het Verenigd Konikrijk. Maci pakte het wereldrecord af van de Russische Ekaterina Lisina.Maar ondanks haar lange benen is ze nog lang niet de langste vrouw, dat record staat op naam van Sun Fang uit China, die 2,21 m lang is.