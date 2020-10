Betty brengt coronahelm op de markt

ALKMAAR - Betty Gerber (61) is ondernemer en wordt langzaam gek van alle maatregelen die het dagelijks leven stilzetten. Ze voelt zich daarnaast dusdanig beperkt als mantelzorger, dat ze besloot het heft in eigen handen te nemen. Met de ontwikkeling van een coronahelm, lijkt ze een antwoord te hebben op de negatieve maatschappelijke impact van het virus. "Niet als gekken demonstreren, maar oplossingen zoeken."Als mantelzorger helpt Betty een ernstig zieke vrouw, maar mag bij de gesprekken met haar behandelend arts vanwege besmettingsgevaar niet aanwezig zijn. Met de coronahelm, de zogenaamde eartmasQ, mag ze dat wel. "Het is eigenlijk een oplossing voor alles. Festivals, concerten, maar ook voor verzorgings- en ziekenhuizen, vliegmaatschappijen en kappers. Eigenlijk iedereen kan er weer mee aan de slag."Want het moet maar eens afgelopen zijn met al die discussies rondom verplichte mondkapjes en de anderhalvemeterregel, vindt Betty. "De effectiviteit van de genomen maatregelen; het is voer voor 'keyboard warriors'. Met dit hulpmiddel hoeven we niet langer anderhalve meter afstand te houden en verbergen we onze gezichtsuitdrukkingen niet achter mondmaskers. Het nieuwe normaal kan ook anders.""Alles ligt op zijn reet. Ik wil gewoon wat doen", vertelt de in Alkmaar wonende Betty aan NH Nieuws. Met veel enthousiasme praat ze over de uitvinding. "Het is een handig hulpmiddel voor de komende tijd. Ik bescherm mezelf én de ander. Alles wat ik in- en uitadem wordt via de filter gezuiverd." Volgens Betty is de helm ook helemaal niet zwaar: "Hij is stevig en licht."Deze week dook ze met een model de hoofdstad in voor een testwandeling. Tot haar verbazing werd er alleen maar positief gereageerd. "Toen we erheen gingen, verwachtte ik dat mensen ons keihard zouden uitlachen, maar dat gebeurde helemaal niet. Voorbijgangers vonden het een mooi initiatief en wilden ermee op de foto."Betty komt oorspronkelijk uit Amsterdam en heeft goede herinneringen aan de tijd dat ze er woonde. Maar sinds de crisis komt ze er niet graag meer. "Het is verschrikkelijk. Geen zakenlunches, geen toeristen en winkelende mensen. Er is niemand. De stad is leeg."Ze hoopt dat dit prototype het einde kan betekenen van de politieke discussie over de aanpak van het virus. "Wanneer komt er een vaccin en ga ik mij laten testen? Vragen die ons stil doen blijven staan. Ondertussen vereenzamen de ouderen en vallen steeds meer ondernemers in een diep gat. We moeten wat. Zo kunnen we tenminste een beetje door. "Intussen is ze alweer druk aan het brainstormen hoe ze de helm kan verbeteren. "We gaan ervoor zorgen dat je er, net als een F1-coureur, mee kan drinken. Dan hebben we straks festivals met helmen, zie je het voor je? Ook gaan we kijken hoe we de verstaanbaarheid van helmdragers kunnen verbeteren."Betty zoekt investeerders die haar kunnen helpen om de productie officieel op gang te krijgen. De helm kost momenteel 149 euro, maar de prijs kan omlaag worden gebracht met behulp van investeerders. "Ik wil er niets aan verdienen. Dat ding moet gewoon zo snel mogelijk geproduceerd worden. We hebben zoveel kennis en kunde in dit land. We moeten samen weer opstaan, dus zet die helm op."