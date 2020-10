Bruidspaar en gasten belanden in gracht op weg naar feestzaal: drie gewonden, bruid in shock

Langs de Groenestraat in Gistel is zaterdagavond rond 19 uur een oldtimerbus in de gracht beland. Aan boord zat een bruidspaar met de gasten voor hun

Reacties

13-10-2020 16:21:00 Jawel

Voor diegenen, die denken aan de Amsterdamse grachten: wij zouden het een greppeltje noemen...

13-10-2020 16:33:29 Jawel

zoiets ja, maar het omgekeerde werkt in dit geval niet. Ze spreken daar dus niet over de Amsterdamse greppeltjes.

13-10-2020 16:46:08 MIADIA

S @Jawel : ik zat net naar die foto te kijken.. das geen gracht das een slootje...

