Politie door het stof voor natspatten moeder en kind in Delft

De politie in Delft is op zoek naar een moeder met kind. Niet vanwege een delict, maar omdat agenten haar per ongeluk nat hebben gespetterd toen ze me

13-10-2020 09:47:29 allone

En wie stond er bij om een foto te maken?

13-10-2020 09:59:54 Jawel

Het artikel spreekt van moeder, kind en hond. Geen hond te bekennen op die foto... @allone : die foto is niet van dat geval en duidelijk in scene gezet.Het artikel spreekt van moeder, kind en hond. Geen hond te bekennen op die foto...

13-10-2020 10:00:27 Grouse

Maar nee, niets van dat alles.

Kennelijk zijn er nog normale mensen Ik had eigenlijk wel verwacht dat moeder en kind in shock waren of zoiets. En dat het hondje bij de hondenpsycholoog van zijn trauma bij moest komen.Maar nee, niets van dat alles.Kennelijk zijn er nog normale mensen

13-10-2020 10:02:32 allone

: idd, goed nieuws dus Behalve dat hierdoor de politie door het stof moet, dan moeten we die weer schoonspatten...



Laatste edit 13-10-2020 10:03 @Jawel : oh, dank je.. ik heb geen telegraafkoekjes dus kon alles niet zo goed zien @Grouse : idd, goed nieuws dusBehalve dat hierdoor de politie door het stof moet, dan moeten we die weer schoonspatten...

13-10-2020 10:27:06 botte bijl

@Grouse :

om redenen van privacy mocht het niet in het artikel, maar de politie heeft de mensen opgespoord door informatie van de hondenpsycholoog om redenen van privacy mocht het niet in het artikel, maar de politie heeft de mensen opgespoord door informatie van de hondenpsycholoog

