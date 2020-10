Aartsbisschop laat altaar verbranden na sex-orgie van priester

"Demonische ontheiliging": Aartsbisschop Gregory Aymond van New Orleans beval de verwijdering en verbranding van het altaar van de rooms-katholieke kerk Saints Peter en Paul in Pearl River, Louisiana. Dit nadat de priester daar naar verluidt een orgie met SM-meesteressen had gehouden.

Het seksspel van een katholieke priester en twee "meesteressen", dat naar verluidt plaatsvond op een altaar van een kerk in Louisiana, was niets minder dan demonische ontheiliging, heeft de aartsbisschop geoordeeld.

De verwijdering en verbranding van het altaar was zijn reactie op een seksschandaal, waarbij de nu voormalige priester van de kerk betrokken was, die vorige week werd gearresteerd op beschuldiging van obsceniteit. Travis Clark werd naar verluidt betrapt terwijl hij zichzelf filmde terwijl hij seks had met twee vrouwen, door de media omschreven als "meesteressen", op het altaar van de kerk die aan zijn bediening was toevertrouwd.

'Zijn obscene gedrag was betreurenswaardig. Zijn ontheiliging van het altaar in de kerk was demonisch. Ik ben woedend over zijn acties ”, zei Aymond vrijdag in een videotoespraak. “Toen de details duidelijk werden, lieten we het altaar verwijderen en verbranden. Ik zal morgen een nieuw altaar inwijden. "

Volgens gerechtelijke documenten nodigde Clark, 37, Mindy Dixon, 41, en Melissa Cheng, 23, uit in de kerk om deel te nemen aan groepsseks. Het ging naar verluidt om seksspeeltjes en het spel werd gefilmd in een semi-professionele setting, inclusief verlichtingsapparatuur.

Een toeschouwer zag wat er gebeurde en belde de politie, die de drie ter plekke arresteerde en het belastende pornografische bewijsmateriaal in beslag nam. Een van de vrouwen schepte naar verluidt op sociale media op dat ze op het punt stond "een huis van God te verontreinigen" voordat ze naar de ontmoeting ging.

Het schandaal is een van de twee schandalen die het aartsbisdom van New Orleans onlangs hebben opgeschud en waarop Aymond een verklaring moest geven. Het andere schandaal betreft Pat Wattingy, die werd geschorst bij het kerkgenootschap, dat aangifte deed bij de wereldse autoriteiten nadat hij had toegegeven dat hij in het verleden een kind seksueel had misbruikt. Wattingy, 53, wordt ook beschuldigd van het "inpalmen" van een mannelijke student aan de paus Johannes Paulus II middelbare school, waar hij tot zijn ontslag enkele weken geleden diende als aalmoezenier.

Reacties

12-10-2020 13:01:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.084

OTindex: 74.586

Quote:

kun je gearresteerd worden voor het hebben van seks met 2 SM-meesteressen ?

12-10-2020 13:04:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.014

OTindex: 25.401

@allone : Privé bij je thuis niet, maar in het openbaar of in een openbaar gebouw, denk ik van wel: Schennis van de openbare eerbaarheid.

12-10-2020 13:28:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.084

OTindex: 74.586

@Emmo : ah.Openbaar gebouw is het sleutelwoord. Hoewel bij mijn weten de meeste kerkgebouwen niet altijd open zijn ...

12-10-2020 13:48:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.084

OTindex: 74.586





@Emmo : hmmm, theoretisch heb je gelijk... maar ik heb de indruk, tegenwoordig niet meer, teveel angst voor vernielingen en andere ongewenste zaken..

12-10-2020 14:10:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.193

OTindex: 35.650

is een kerk een openbaar gebouw

12-10-2020 14:23:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.014

OTindex: 25.401

@botte bijl : Goede vraag. Maar als het geen openbaar gebouw is dien je je aan de huisregels te houden, net als in de supermarkt.

12-10-2020 14:24:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.192

OTindex: 19.268

@Emmo : Goh, zou een orgie op het altaar tegen de huisregels zijn? Misschien eens even navragen in welk reglement dat staat

12-10-2020 14:37:03 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.116

OTindex: 6.160

@Emmo , mag je dan tegenwoordig ook al geen orgie op de lopende band bij de kassa meer houden?

