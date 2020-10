Danya maakt mondkapjes van gerecyclede tampons: Je ziet het blauwe touwtje nog

Of je er nu een zoekt met stippen, panterprint, alpaca's of met een doorzichtig venster erin: mondkapjes zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Danya uit Hengelo voegt er nog een toe aan het assortiment: zij maakt mondkapjes van gerecyclede tampons.



Danya Weevers wilde graag haar steentje bijdragen aan de coronacrisis. De 26-jarige modeontwerper heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en bedacht een mondkapje dat gemaakt is van gerecyclede tampons. "Deze is in tegenstelling tot de meeste andere mondkapjes volledig ecologisch en duurzaam", vertelt ze aan EditieNL.



Er is iets wat ze direct wil benadrukken: "De tampons zijn niet gebruikt en dus helemaal schoon." Ze zijn afgekeurd omdat het touwtje bijvoorbeeld niet goed bevestigd was, of de vorm niet voldeed aan de eisen.



In acht van de tien mondkapjes kun je daadwerkelijk zien dat het ooit een tampon is geweest. "Je ziet héél subtiel het blauwe draadje nog zitten", vertelt Danya.



Ze maakt de kapjes van het restmateriaal van tampons dat ze 'nog had liggen'. "Voor een van mijn vorige projecten maakte ik een jurk van gerecyclede tampons. Daar had ik nog afval van. Ik heb nu nog materiaal voor zo'n twintig kapjes."



In de niet-medische mondkapjes zit een neusbrug waardoor hij goed aansluit. "In het begin voelt het mondkapje wat onwennig, want de neusbrug is van stug materiaal gemaakt. Maar als hij eenmaal is gevormd naar je neus zit hij fijn en sluit hij heel goed af. Hij is ook gecertificeerd."



Ze verkoopt de mondkapjes op haar website voor 15 euro per stuk. "Ze zijn wat duurder dan normaal, maar ik heb ze echt gemaakt als collector's item. Als het restmateriaal op is, komen er ook geen nieuwe meer. Wel ga ik ook mondkapjes maken van hennep. Die worden zwart van kleur."

Reacties

12-10-2020 10:21:29 allone









Mooi. Maar ik hoef geen collector's item.

12-10-2020 10:22:22 supericecube









S alleen al het idee. Ik hoef er geen



12-10-2020 10:39:02 Mamsie









Ze zullen wel heel goed dienstdoen als je een bloedneus krijgt.

12-10-2020 14:09:07 botte bijl









de Britse prins Charles zei ooit dat hij graag de tampon zou willen zijn van Camilla. als hem was gelukt dat te worden, dan zou ik het mondkapje willen zien dat men daarvan maakte

