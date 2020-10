Vlaams echtpaar overleden na beet meegereisde malariamug

Een Vlaamse echtpaar is overleden aan de gevolgen van malaria. Zij raakten in hun woonplaats Kampenhout, in de buurt van Brussel, besmet door de beet van een malariamug die waarschijnlijk per vliegtuig is meegereisd vanuit tropische oorden.



Dat melden diverse Belgische media. Opvallend is dat het echtpaar nooit naar Aziƫ of Afrika is afgereisd en ook geen bezoek heeft ontvangen van mensen die daar onlangs zijn geweest. Het is hoogst zeldzaam dat in Belgiƫ of Nederland iemand met malaria besmet raakt.



Kampenhout ligt vlak bij de vliegvelden Zaventem en Melsbroek. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid is een malariamug prima in staat de afstand van de luchthavens naar de woning van het paar te overbruggen. Het type malaria duidt op een besmetting door een mug die in Afrika voorkomt, meldt het agentschap.



Zowel het agentschap als het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzoekt de besmettingen. Het lijkt hun bijna uitgesloten dat de mug anderen in de regio zou hebben besmet, maar er wordt deze week in de omgeving van Kampenhout voor de zekerheid wel gekeken welke soorten muggen en muggenlarven er voorkomen.

Reacties

12-10-2020 08:24:08 Buick

Senior lid

WMRindex: 240

OTindex: 13

Wnplts: amsterdam

Dit vind ik wel heftig. Die mensen deden misschien er alles aan om niet ziek te worden en dan krijgen ze dit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: