Vrouw mag vliegtuig niet op omdat haar borsten te duidelijk zichtbaar zijn

Een Amerikaanse vrouw mocht onlangs niet meevliegen als ze geen T-shirt over haar outfit trok. Ze vond van zichzelf dat dat niet nodig was, maar uiteindelijk kreeg ze van de piloot een shirt en mocht ze alsnog aan boord.



Kayla Eubanks wilde dinsdag een vliegtuig van Southwest Airlines opstappen om naar Chicago te reizen. Aan de gate werd ze echter tegengehouden door een medewerkster van de luchtvaartmaatschappij. Die vond dat haar topje te “obsceen en uitdagend” was en liet haar niet door tenzij ze er een T-shirt over aantrok.



Eubanks vroeg de medewerkster om de kledingvoorschriften te tonen, maar kreeg geen gehoor. De piloot van het vliegtuig kwam op dat moment toevallig voorbij en raadde haar aan om een T-shirt aan te trekken. Ze had echter geen shirt bij, dus gaf de piloot haar een. Vervolgens mocht ze het vliegtuig op.



De vrouw kaartte het incident aan op Twitter, waar de meningen verdeeld zijn. Sommige mensen vinden het onbegrijpelijk dat er moeilijk gedaan werd over dergelijke outfit, anderen volgen dan weer het standpunt van de medewerkster. “Ik heb al veel minder fatsoenlijke outfits gezien op vluchten van Southwest Airlines. Waar halen ze het recht om je tegen te houden?” en “Doe voldoende kleren aan als je het vliegtuig neemt. Dat is elementaire beleefdheid. Heb respect voor de anderen. Er vliegen kinderen mee en op een vliegtuig zit je dicht bij elkaar”, klinkt het onder meer.

11-10-2020 19:04:47 allone

Bovendien vind ik haar borsten nou niet zo geweldig, dat ze ze moet etaleren. Quote:

Er vliegen kinderen mee en op een vliegtuig zit je dicht bij elkaar over die kinderen maak ik me geen zorgen, en coronaregels bestaan in de VS niet meer? Het lijkt idd meer op een bh dan op een shirt of bloes..Bovendien vind ik haar borsten nou niet zo geweldig, dat ze ze moet etaleren.over die kinderen maak ik me geen zorgen, en coronaregels bestaan in de VS niet meer?

11-10-2020 21:23:04 Mamsie

Waar halen ze het recht om je tegen te houden



Waar haalt zíj het recht vandaan om anderen ongevraagd haar bloterigheid op te dringen? Waar haalt zíj het recht vandaan om anderen ongevraagd haar bloterigheid op te dringen?

11-10-2020 21:23:10 Barmy

Ik mag ook nooit op t vliegtuig. Wel erin

11-10-2020 22:39:59 botte bijl

bovenop een vliegtuig was inderdaad alles uit die top gefladderd, dat was echt te veel van het goede geweest

11-10-2020 23:05:55 omabep

Heeft deze mevrouw zo weinig zelfvertrouwen dat ze het op deze manier wil afdwingen? Maar dit gezegd hebbende, vind ik ook dat men er niets van mag zeggen omdat alle traumatiserende onderdelen toch bedekt zijn. Ik persoonlijk vind dat je je moet kleden naar de omstandigheden en dit is nu net waar men zich tegenwoordig niet meer naar gedraagt zoals deze mevrouw niet wil inzien dat dit outfitje beter geschikt is om uit te gaan en niet bepaald op een openbare plek waar men zoiets niet wil tegenkomen.Heeft deze mevrouw zo weinig zelfvertrouwen dat ze het op deze manier wil afdwingen? Maar dit gezegd hebbende, vind ik ook dat men er niets van mag zeggen omdat alle traumatiserende onderdelentoch bedekt zijn.

11-10-2020 23:07:50 Emmo

@omabep : Ik vind anders een decolleté tot de knieën aardig traumatiserend

11-10-2020 23:26:59 Grouse

Ik word er niet warm of koud van



11-10-2020 23:34:36 Buick

@omabep , wat ze mist aan zelfvertrouwen dan heeft ze te veel in haar bh

12-10-2020 00:36:49 HoLaHu

@Emmo :

Dit is inderdaad wel heel bloot, je gaat ook niet in je bikini in een vliegtuig zitten. En ze ziet er ook niet heel sexy uit, mij lijkt het eerder "vergane glorie"... Dit is inderdaad wel heel bloot, je gaat ook niet in je bikini in een vliegtuig zitten. En ze ziet er ook niet heel sexy uit, mij lijkt het eerder "vergane glorie"...

