91-jarige man wacht urenlang tevergeefs op bus in Noordbroek

Noordbroek - Een 91-jarige man uit de Groningse plaats Noordbroek heeft dinsdag bijna drie uur zitten wachten op een taxibus van Connexxion. De bus is

11-10-2020 15:30:32

Buick

Senior lid

Wnplts: amsterdam



Er zijn al zoveel verhalen van regio taxi's die niet komen opdagen dat het mij niet verbaasd.

Voor oudere mensen zijn die taxi's een uitkomst, want voor een klein bedrag kunnen ze toch op familiebezoek of naar winkels.

Maar het gekke is dat als er zoveel klachten zijn dat die vervoerders niet worden aangepakt.

Ik geloof dat de provincie besturen een vergunning geven en die blijven gewoon achterover leunen in hun pluche stoelen.