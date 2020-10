Familie vindt enorm geldbedrag in huis van overleden man

In het Nederlandse Kinderdijk is een vreemde vondst gedaan in de woning van een overleden man. Familie van de 66-jarige belde de politie toen ze meerdere dagen geen contact met hem konden krijgen, waarna agenten ontdekten dat de man overleden was. Toen de familie later het huis betrad, vonden zij een enorme hoeveelheid buitenlands geld.



Op 2 oktober werd de politie ingeschakeld om het huis van de man te bekijken, waar zij hem overleden aantroffen. De man leek een natuurlijke dood gestorven te zijn. De politie kwam die dag verder geen bijzonderheden tegen in het huis van de overledene.



Toen de familie van de man het huis een aantal dagen later doorzocht, kwamen zij echter een gigantische hoeveelheid contant geld tegen, waarvan een groot deel bestond uit buitenlandse valuta. Achteraf bleek het een bedrag van ruim 330.000 euro te zijn.



Of het geld van de man zelf was en wat de herkomst van het bedrag is, is nog niet duidelijk, maar de politie is op dit moment bezig met een onderzoek.

11-10-2020 10:39:38 KhunAxe

En dat vertel je tegen de politie? Mijn hemel, dan ben je écht 'n dopey hoor

11-10-2020 10:57:38 BatFish

@KhunAxe : Als het inderdaad van hem blijkt krijgen ze het sowieso terug. Als er criminelen achter zitten, dan wil je die liever niet achter jou aan hebben. Kan beter iedereen weten dat de politie het in onderzoek heeft.

11-10-2020 11:30:11 KhunAxe

Ik zou de gok nemen, een derde weggeven aan de belasting? Ech nie!!! @BatFish : Ik wist dat er iemand zou zijn die zo zou reageren, maar bedenk wel dat er in dit geval erfbelasting over betaald dient te worden, in dit geval dien je te denken aan een bedrag van ongeveer 120.000 Euro.. Kassa voor de belastingdienst!Ik zou de gok nemen, een derde weggeven aan de belasting? Ech nie!!!

11-10-2020 13:09:22 Grouse

Je hebt per persoon een vrijstelling en daarna verschillende tarieven.

30% is alleen voor overige erfgenamen.

bron @KhunAxe : Het hangt er vanaf wat de familierelatie is tot de overledene en hoeveel erfgenamen er zijn.Je hebt per persoon een vrijstelling en daarna verschillende tarieven.30% is alleen voor overige erfgenamen.

11-10-2020 13:57:32 KhunAxe

Ik heb @Grouse : 'Mijn' inhouding was gebaseerd op 'broer', maar het kan natuurlijk ook neef of nicht zijn.Ik heb DEZE site gebruikt, je kunt naar believen de familierelatie opgeven.

11-10-2020 16:10:43 botte bijl

het is grotendeels buitenlands geld, en de man woonde in Kinderdijk. mogelijk zijn het gewoon de fooien die hij van toeristen overal vandaan kreeg

