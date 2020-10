Zware klus: Chilenen redden in dorp gestrande zeeolifant

Het Chileense dorp Puerto Cisnes werd afgelopen maandag verrast door een opvallende bezoeker. Een gigantische zeeolifant schuifelde door de straten. Met man en macht werd het dier weer richting de zee gestuurd.Het twee ton zware beest had een verkeerde afslag genomen bij het aan wal gaan en was zo midden in het dorp terecht gekomen. Daar keek men vreemd op van het gevaarte."Ik had er nog nooit een van zo dichtbij gezien", zei een dorpsbewoonster, wier zoon het dier filmde. "Normaal zien we ze ver op zee. We weten maar weinig van ze, ook niet of ze gevaarlijk zijn. Maar wat we zagen was vooral een bang dier", sprak ze tegen de Argentijnse krant Infobae.Met de hulp van dorpsbewoners, politieagenten en de marine werd de zuidelijke zeeolifant - een soort die ruim 6 meter groot en vier ton zwaar kan worden - middels grote zwarte zeilen de goede kant op geleid. "We zullen blijven surveilleren of het dier niet terugkeert", sprak een woordvoerder van de marine.In Chili geldt momenteel een avondklok vanwege het coronavirus en daarom zijn er maar weinig mensen op straat. Het was in het Zuid-Amerikaanse land ook niet voor het eerst dat wilde dieren de weg naar de bewoonde wereld vonden. De afgelopen periode moesten in hoofdstad Santiago acht poema's worden gevangen.