Op deze datingapp vind je een match met je stoelgang

Datingapps komen tegenwoordig in alle mogelijke soorten en vormen. Van apps gericht op vegetariërs tot huisbaasjesapps: het bestaat allemaal. Het is dan ook niet makkelijk om dezer dagen nog een originele datingapp te lanceren, maar toch is Cheek2Cheek erin geslaagd.



Wanneer je in de app op zoek gaat naar een match, krijg je namelijk ook een foto van de ander zijn of haar stoelgang te zien. Erg smakelijk is het niet, maar het is wel een goede gespreksstarter – denken we dan.



Het is bidetproducent Tushy die met het idee op de proppen kwam. “De toiletgewoonten van mensen en het comfortniveau van een grote boodschap doen kunnen verdeeldheid zaaien in een relatie. Deze app kan helpen deze problemen voor eens en voor altijd op te lossen”, aldus Tushy-oprichter Miki Agrawal. Op Cheek2Cheek post je dus niet alleen een foto van jezelf en de gewoonlijke informatie zoals leeftijd en beroep, maar ook een foto van je laatste toiletkunstje. Verder deel je info over je andere wc-gewoontes: propper of vouwer? Snel of traag? Op die manier kan je je match zorgvuldig selecteren en kan je je er alvast van verzekeren dat zijn of haar toiletgebruiken je niet gaan ergeren. De app wordt binnenkort gelanceerd en omdat Tushy overtuigd is van het concept, geeft het bedrijf een trouwfeest van 17.000 euro weg aan een koppel dat elkaar leerde kennen via Cheek2Cheek.

Reacties

10-10-2020 19:48:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 82.154

OTindex: 35.634

Quote:

De app wordt binnenkort gelanceerd en omdat Tushy overtuigd is van het concept, geeft het bedrijf een trouwfeest van 17.000 euro weg aan een koppel dat elkaar leerde kennen via Cheek2Cheek.

met een feestmaal in stijl met een feestmaal in stijl

10-10-2020 20:28:03 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.754

OTindex: 5

Wnplts: dorst

@Mamsie : komt Ome Willem weer langs

10-10-2020 20:30:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.060

OTindex: 74.535



blijkbaar heb ik niet genoeg kennis over dit onderwerp

Ik zal me dus maar niet aanmelden propper of vouwer?blijkbaar heb ik niet genoeg kennis over dit onderwerpIk zal me dus maar niet aanmelden

10-10-2020 20:37:15 tonktwee

Erelid

WMRindex: 1.754

OTindex: 5

Wnplts: dorst

@allone : groot gelijk, het is maar een schijt onderwerp 💩

10-10-2020 20:39:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.060

OTindex: 74.535

@tonktwee : shit, om het ff op zijn buitenlands te zeggen shit, om het ff op zijn buitenlands te zeggen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: