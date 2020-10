Bestuurder slechts lichtgewond nadat zijn auto geplet raakt tussen twee vrachtwagens

Een man is door het oog van de naald gekropen toen zijn bestelwagen verpletterd werd tussen twee vrachtwagens. Een beangstigend zicht, maar hij overleefde het ongeval met lichte verwondingen.Het opvallende tafereel speelde zich vorige week vrijdag af op de M1 in de buurt van de Engelse stad Leicester. Een vrachtwagen reed in op de bestelwagen, die vervolgens geplet werd tussen de vrachtwagen en zijn voorligger, ook een vrachtwagen.Van het busje schoot nauwelijks iets over. Toch wist de bestuurder zo goed als ongedeerd uit het wrak te komen. Hij heeft enkele lichte verwondingen en werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gevoerd.De brandweer van Wareham deelde de straffe foto op Facebook. “De bestuurder van het busje in het midden (ja, dat is een busje) werd aangeraden om een lotje van de loterij te kopen aangezien hij nauwelijks verwondingen opliep. Wees alstublieft voorzichtig op de weg”, schreven ze.De foto lokte heel wat reacties uit. “Hoeveel geluk kan je hebben?”, “Mijn grootste nachtmerrie is zoiets meemaken terwijl ik op de moto zit”, en “Goed om te horen dat de bestuurder oké is”, klinkt het onder meer.