Bijzonder: jonge ree loopt al maanden tussen kudde koeien

Het is een bijzonder gezicht: een jonge ree loopt al maanden mee met een kudde koeien op het Drentse Dwingelderveld. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", zegt boswachter Albert Henckel.Sinds juli is het dikke mik tussen de kudde koeien en het jonge diertje, vertelt Henckel tegen RTL Nieuws. "Het is weleens vaker gebeurd, maar ik heb het zelf nog nooit eerder gezien. Meestal zijn de koeien er niet echt van gecharmeerd."Bovendien zijn reeën vaak erg schuw. "Deze is dat niet. Hij laat zich goed zien. Wandelaars kunnen hem gewoon bekijken en fotograferen. Hij vindt het alleen niet fijn als ik met mijn auto in de buurt kom." Omstanders hebben eerder gezegd dat het dier ook melk dronk bij de koeien. "Dat zou kunnen, maar zelf heb ik het niet gezien."Het dier loopt trouwens niet alleen maar tussen de kudde, zegt de boswachter. "Afgelopen zaterdag liep hij alleen, maar hij blijft wel altijd in de buurt van de koeien. "Dat het dier voornamelijk tussen de koeien loopt, betekent niet dat hij hun gedrag heeft overgenomen. "Koeien zijn echte grazers. Reeën zijn dat niet, dat zijn meer knabbelaars. Ze zoeken selectief wat dingen op. Deze loopt bijvoorbeeld van bramenstruik naar bramenstruik."De koeien zijn van een boer en gaan deze week weer terug naar de boerderij. Sommige mensen vinden het zielig dat de ree dan weer alleen is, maar volgens de boswachter is dat het niet. "Reeën zijn geen kuddedieren. Ze leven meestal alleen, of met enkele familieleden."Normaal gesproken zijn reeën na hun geboorte een poosje bij hun moeder, legt hij uit. "Daarna worden ze verstoten. Bokjes eerder dan geiten. Daarna gaan ze vaak gewoon hun eigen gang en zoeken ze een eigen plekje."Hoe het kan dat het dier zo goed opgaat in de kudde, durft Henckel niet te zeggen. "Dat zou ik echt niet weten."Reeën komen in bijna heel Europa voor. In Nederland leven er naar schatting zo'n 100.000.